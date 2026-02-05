Las primeras imágenes de Iñaki Urdangarin en su nueva vida en Barcelona

La vida de Iñaki Urdangarin se encuentra actualmente en el centro del foco mediático. El que fuera marido de la infanta Cristina está a punto de publicar un libro autobiográfico— titulado Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes — en el que repasará cada uno de los episodios más emblemáticos de su historia personal. Como era de esperar, la expectación es máxima por conocer sus confesiones, y en medio de la promoción de la obra, los pasos del ex duque de Palma se han convertido en uno de los más seguidos del momento. Es por ello por lo que las cámaras Gtres han conseguido las primeras imágenes del mencionado en su nueva vida en Barcelona.

En las entrevistas que ha concedido con motivo de su nuevo proyecto literario, Iñaki ya ha desvelado que, a partir de ahora, vivirá a caballo entre Vitoria y la Ciudad Condal. El motivo no es otro que Bevolutive, la empresa de coaching y acompañamiento personal y deportivo fundada por él mismo. Hace relativamente poco, ha abierto las puertas de su primera oficina presencial, ubicada en el Eixample, uno de los barrios más exclusivos y cotizados de Barcelona. Precisamente en los alrededores de esta sede es donde el que fuera yerno del Rey Juan Carlos ha protagonizado sus primeras imágenes. Unas imágenes en las que, lejos de mostrarse intranquilo por el revuelo mediático que le rodea, aparece con una actitud desenfadada y calmada. En ellas se puede ver a Iñaki paseando junto a una mujer que podría ser una compañera de trabajo. Ambos aparecen charlando animadamente hasta que llegan a la oficina.

Iñaki Urdangarin en Barcelona. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, él luce unos pantalones de pinza de color beige, combinados con un abrigo chubasquero gris y una bufanda azul, perfecta para combatir las bajas temperaturas de esta época del año. Por otro lado, lleva una mochila colgada en uno de sus hombros, aunque lo que más ha llamado la atención es que portaba un casco de moto en su otra mano. Un detalle que deja entrever que la bicicleta que utilizaba hasta ahora para desplazarse al trabajo en Vitoria la ha dejado a un lado. No obstante, lo cierto es que continúa siendo una incógnita dónde reside cuando se encuentra en Barcelona cumpliendo con sus compromisos profesionales.

¿Cómo es el día a día de Iñaki Urdangarin?

En una reciente entrevista concedida a ¡Hola!, Urdangarin desveló, con todo lujo de detalles, cuál era la rutina habitual que suele seguir en un día lectivo. «Me levanto a las seis, desayuno y, cuando mi pareja se va a trabajar, me voy a hacer deporte», comenzaba a decir, haciendo hincapié en que para él es clave cumplir con el ejercicio diario para poder afrontar con fuerzas la jornada laboral. «Después me siento en el despacho de nueve hasta que acabe la jornada. Si estoy de viaje, el día es diferente», concluía.

Iñaki Urdangarin. (Foto: Gtres)

En cuanto a cómo se organiza con Ainhoa para realizar las tareas domésticas, Iñaki considera que forman un muy buen tándem. «Lo hacemos todo entre los dos, pero, principalmente, por división del trabajo, a mí me toca más la cocina. Intentamos seguir una dieta saludable: legumbres, verduras, proteína, etcétera», contaba.