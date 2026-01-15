Su hijo Pablo como imagen y mudanza a Barcelona: Urdangarin te invita "a tomar café" en su nueva oficina

Iñaki Urdangarin está de celebración. Y no solo porque hoy cumple 58 años, sino porque su vida profesional se encuentra en uno de sus mejores momentos. Después de una larga temporada marcada por la polémica, el que fuera duque de Palma ha emprendido un nuevo reto profesional de la mano de Bevolutive, una empresa de coaching y acompañamiento personal y deportivo fundada por él mismo. El pasado mes de noviembre, LOOK analizó punto por punto la página web en la que se podían contratar los servicios del ex marido de la infanta Cristina. Sin embargo, es destacable señalar que en las últimas semanas ha dado un gran cambio en su diseño, dando informaciones que, hasta ahora, eran completamente desconocidas.

En primer lugar, en el inicio de la web se puede observar cómo la imagen de Iñaki Urdangarin ha adquirido un mayor protagonismo. De hecho, han incorporado varias fotografías suyas que anteriormente no estaban, en las que se pone de relieve tanto su faceta como deportista (jugando al balonmano) como su vertiente empresaria, compartiendo tiempo y espacio con sus compañeros de trabajo en la oficina.

Iñaki Urdangarin. (Foto: web Bevolutive)

Para explicar a qué se dedican, en esta nueva versión han optado por un enfoque más inspirador, recurriendo a frases motivadoras en vez de descripciones tradicionales. «No subestimes nunca el poder que reside en cada persona. En la pista y en la empresa, el éxito lo consiguen las personas. Lidérate bien. Mejora tu rendimiento. Evoluciona», señalan.

Un horizonte cercano con la infanta Cristina

En este nuevo diseño, Iñaki Urdangarin y su equipo también han desvelado que todo aquel que esté interesado en sus servicios será bien recibido en la Calle Valencia número 333 de Barcelona, localización en la que han abierto su oficina. Se trata de un edificio clásico, señorial y de techos altos ubicado en el Eixample, una de las zonas más cotizadas de la Ciudad Condal por el lujo y la elegancia que combinan sus calles.

Por ahora, todavía es un gran misterio si Urdangarin tiene previsto trasladar su residencia permanente desde Vitoria hasta Barcelona, aunque lo que está claro es que a partir de ahora, pasará mucho más tiempo en la capital de Cataluña para poder cumplir con sus compromisos como CEO de la empresa. De esta manera, según las últimas informaciones publicadas, los caminos de Iñaki y la infanta Cristina podrían volver a unirse. Y es que varios medios han señalado que la hija del Rey Juan Carlos se está preparando para regresar a Barcelona, una ciudad a la que siempre ha estado muy unida emocionalmente, ya que fue allí donde nacieron sus cuatro hijos.

Página web Bevolutive. (Foto: web Bevolutive)

«Todo empieza con una buena conversación, y siempre que nos visites, te invitaremos a café y chocolate», escriben desde la página web. Para llevar una mayor organización, solicitan a los interesados rellenar un formulario con sus dudas y sus datos para poder concretar una cita y conocer sus objetivos.

La imagen de su hijo Pablo como reclamo

Además de lo mencionado, la nueva web ha utilizado a Pablo Urdangarin como un ejemplo de superación. De hecho, es el propio Iñaki quien dedica unas palabras a su hijo por considerarle un ejemplo de superación en su carrera en el mundo del deporte. «Como padre, no os imagináis el orgullo que siento […] Desde muy joven, ha trabajado tanto sus aptitudes en la pista como su fortaleza interior. Su mentalidad —basada en la humildad, el trabajo y la paciencia— y su forma de comportarse son admirables. Es generoso, honesto y ¡un auténtico guerrero!», expresaba.

Página web Bevolutive. (Foto: web Bevolutive)

Cabe recordar que la relación entre padre e hijo siempre ha sido excelente. Sin ir más lejos, durante la primera entrevista que concedió en la televisión, Pablo quiso enviarle unas emotivas palabras que reflejaron a la perfección la estrecha unión que mantienen. «Tiene una calma y una manera de hacer las cosas que es encomiable […] Es mejor padre que jugador», sentenció.