Así es la página web en la que puedes contratar a Iñaki Urdangarin como coach personal

Iñaki Urdangarin ha concedido su primera entrevista en televisión. Y lo ha hecho dejando a un lado su vinculación con el ámbito deportivo y su pasado relacionado con la institución de la corona. De esta manera, se ha centrado única y exclusivamente en abordar su faceta más personal, llegando a confesar que, durante su estancia en prisión como condenado en el caso Nóos, «estudió un máster de psicología y coaching y de bienestar emocional». Hasta ahora, ya era conocido por todos que el ex cuñado del Rey Felipe VI había emprendido un nuevo reto profesional de la mano de su empresa Bevolutive, pero lo cierto es que no se había profundizado en la personificación de este negocio. Y es que existe una página web donde cualquiera puede contratar los servicios de Urdangarin, explicados con todo detalle y sin ningún tipo de filtro.

En el inicio de la plataforma digital, Urdangarin señala que se asegura de «acompañar a personas y equipos a fortalecer su liderazgo y afrontar con éxito cada desafío». «Mi enfoque se adapta a tus necesidades, ya sea de forma individual o en equipos, y tanto en el ámbito deportivo, personal como ejecutivo. Busco ayudarte a lograr un equilibrio integral que conecte tu esencia como persona, la calidad de tus relaciones y la excelencia en tu desempeño», explica.

Página web de Bevolutive, la empresa de Iñaki Urdangarin. (Foto: web Bevolutive)

En el apartado Sobre mí, el que fuera marido de la infanta Cristina comparte que su recorrido vital le ha dado unos conocimientos y unas experiencias básicas que hoy «quiere compartir» con todo el que quiera. «La vida es un proceso de evolución constante, lleno de picos y valles que no solo debemos transitar, sino también aprender de ellos y gestionarlos con conciencia. […] He enfrentado desafíos que me han obligado a reconstruirme, redefinir mi propósito y afrontar el cambio con responsabilidad y compromiso», escribe.

A raíz de estos conocimientos, sumados a otros aprendidos por maestros académicos y filósofos que han dedicado su vida al desarrollo del liderazgo, Iñaki Urdangarin ha creado una metodología propia que se basa en tres ejes principales: la identidad, el enfoque y el verdadero cambio. ¿Y cómo lo hace? A través de herramientas de diagnóstico, talleres y sesiones individuales en las que acompaña a sus clientes en la búsqueda de sus objetivos «desde un entorno de confianza, respeto y confidencialidad».

Los servicios de coaching con los que trabaja son el deportivo, el empresarial y el personal. El primero se basa en transformar el rendimiento y afrontar los retos en cualquier etapa de la carrera. El segundo en impulsar el liderazgo, mejorar la comunicación y obtener unos resultados sostenibles. Por último, en el tercero, se centra en alcanzar el equilibrio que se desea y de superar los límites personales a través del autoconocimiento y la reflexión.

A pesar de que la página web tiene varios apartados en los que queda bien reflejada la dinámica de este negocio, lo cierto es que no hay ninguno en el que se señalen los precios de sus servicios. Las personas que estén interesadas en contratarlos tan solo tienen que enviar un formulario con su nombre completo, su teléfono, su correo electrónico y una breve descripción de la ayuda que necesita y el coaching que querría recibir a través de diferentes sesiones.