Primera reacción de Nuria González al embarazo de Alejandra Rubio

Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, ha reaparecido públicamente para asistir este miércoles, 26 de junio, a la fiesta privada que organizó su amiga Paloma Segrelles para dar el pistoletazo de salida al verano.

Como era de esperar, Nuria fue preguntada por el anuncio de embarazo de Alejandra Rubio, dado que será madre junto a Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, a finales de este 2024.

Haciendo gala de su habitual discreción, Nuria González optó por la misma fórmula de siempre, la del silencio, evitando así responder a las cuestiones planteadas por los reporteros acerca del embarazo de la nieta de María Teresa Campos y la relación entre Terelu y Mar Flores.

El origen de la polémica

Alejandra Rubio está embarazada y eso coloca sobre la mesa las relaciones que mantiene su círculo más cercano, como es el caso de su madre con su suegra. Y es que, cabe destacar que Terelu y Mar tendrán un nexo de unión para toda la vida, que será su nieto. Pese a que entre ellas no ha habido un enfrentamiento directo, pertenecen a bandos rivales. Es aquí, cuando entra en la ecuación el nombre de Nuria González, íntima amiga de la presentadora y archienemiga de la maniquí.

Para entender el origen del conflicto entre Mar Flores y Nuria González hay que remontarse a la década de los 90. Aunque es cierto que llegaron a ser grandes amigas, su amistad se terminó. Cabe destacar también que Mar tuvo un romance con su ex marido, Fernando Fernández Tapias (fallecido en octubre de 2023).

Terelu Campos sobre Mar Flores

Se va a cumplir una semana desde que Terelu Campos se convirtió en la invitada estrella de ¡De viernes!, espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta que se emite en Telecinco. Durante su intervención televisiva, la colaboradora habló del embarazo de su hija, pero también se pronunció acerca de su supuesta enemistad con Mar Flores.

«Yo no planeo mi vida así, la vida tiene que ser mucho más natural. Jamás en la vida me voy a negar a conocer a Mar Flores de otra manera porque he coincidido con ella en fiestas y nos hemos saludado… Lo único que quiero dejar claro es que Terelu Campos y Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, nunca han tenido un problema personal entre ellas, nunca ha ocurrido eso. Mar Flores y yo sabemos que es así», afirmó Terelu Campos durante su entrevista.

Por otro lado, Terelu también hizo una petición. «Se ha dicho que yo me posicioné, pero si es que Nuria González es mi hermana… A mí lo que me molesta es que se diga que me posicioné pero yo he conocido a Nuria mucho antes de su relación con Fernando. Nadie me puede contar una película de ciencia ficción de Nuria y Fernando porque lo he vivido yo en primera persona. Lo único que pido es que se saque de esta ecuación. Nuria ha perdido a Fernando hace muy poco tiempo, que se saque a Nuria de esta ecuación, que no tiene nada que ver», comentó.