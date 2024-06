El inesperado revés de salud de Alejandra Rubio en su tercer mes de embarazo

Veinticuatro horas después de pronunciarse por primera vez en televisión sobre su embarazo, Alejandra Rubio vuelve a ser noticia. Tal y como ha informado Sandra Aladro desde el programa Vamos a ver, la nieta de María Teresa Campos ha dado positivo en Covid en su tercer mes de gestación. Según ha comentado la periodista, la joven ha sido vista en las puertas de su domicilio madrileño con mascarilla y con un rostro de máxima preocupación que ha hecho saltar todas las alarmas.

«Hace muy pocos minutos llegaba Alejandra Rubio a su casa. Llegaba muy angustiada y nerviosa con una mascarilla, y le ha trasladado a los compañeros de prensa que por favor no la grabasen porque tiene Covid. Y así lo han hecho, por supuesto», comenzaba a decir la colaboradora del espacio televisivo mencionado.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

«Estaba muy preocupada. En su estado, lógicamente es muy angustioso. Así que desde aquí, mandarle tranquilidad. Tengo casos súper cercanos de embarazos con Covid que no hay ningún tipo de problema, y seguro que se recupera pronto. Pero bueno el susto te lo llevas. [….] Está asustada como estaría cualquier madre o futura mamá en esa situación», proseguía.

Alejandra Rubio en el programa ‘Viva la vida’. (Foto: Mediaset)

Cabe destacar que no es la primera vez que Alejandra Rubio se contagia de Covid. Hace exactamente cuatro años, fue ella misma la que contó que se había alejado casi un mes de la televisión y de las redes sociales tras haber sido diagnosticada con este virus: «Los primeros siete días tuve casi todos los síntomas. Yo me empecé a encontrar mal, tenía fiebre y al día siguiente no me sabía la comida. Fui al hospital y di positivo. Seguía dando positivo en PCR aunque negativo en anticuerpos en sangre. Me decían que a mucha gente le pasa, que se queda el gen del virus, pero no contagio», explicó, por aquel entonces, en el programa Viva la vida.

Terelu Campos, visiblemente preocupada

Aproximadamente cuarenta minutos después de que Alejandra comunicará a la prensa que tenía Covid, Terelu Campos llegaba al domicilio de su hija para llevarle comida. Sin querer interactuar en exceso con los medios presentes, la hermana de Carmen Borrego se mostraba visiblemente preocupada por el estado de salud de Alejandra y se limitaba a pronunciar un escueto: «Pues sí, hija. Que le vamos a hacer».

Terelu Campos en el domicilio de su hija, Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

Un rato después, Terelu salía de la casa de Alejandra mucho más relajada y aseguraba que todo estaba bien. «Preferiría que no lo tuviera, evidentemente, pero es lo que hay», decía, confirmando que le había intentado transmitir en todo momento una gran tranquilidad. Así, una vez más, la que fuera colaboradora de Sálvame ha vuelto a mostrarse como un apoyo fundamental para su hija en un momento complicado.