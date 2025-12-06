El presente de Rocío Carrasco tras su documental: “Limpiando un hotel y en la cocina”

La vida de Rocío Carrasco ha dado un giro radical desde que en 2021 decidiese romper su silencio después de más de 20 años en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. La hija de «la más grande» exponía por completo a su familia y también a su ex pareja, Antonio David Flores. Sin embargo, el tremendo impacto que tuvo la docuserie tanto en televisión como en Telecinco, terminaba jugando en contra de la protagonista. Así, llegado cierto momento, Mediaset le daba la espalda a Carrasco. Ahí fue cuando ella encontró una nueva oportunidad en TVE, donde actualmente participa en el reality Hasta el fin del mundo.

Así, el presente de Rociíto es muy diferente, tal y como ella misma reconoce. De hecho, su paso por el reality, -en el que compite junto a su gran amiga Anabel Dueñas por ser las primeras en llegar a un destino final que desconocen, en un gran desafío por toda América Latina durante más de dos meses-, le ha servido para recuperar su verdadera esencia.

Rocío Carrasco durante la grabación de su documental en Telecinco. (Foto: Gtres)

«Siempre he sido una persona muy disfrutona que me he reído de mi sombra, que me ha gustado siempre el cachondeo bien entendido, que me ha gustado siempre una fiesta… «, se ha sincerado en una entrevista para la revista Pronto. «Nunca he visto la parte mala de la historia, siempre he sacado lo bueno, y yo hacía mucho tiempo que no era así. Y estaba siéndolo otra vez, pero yo quería reafirmarme en que eso era real».

La nueva vida de Rocío Carrasco

De hecho, parece que Carrasco no tiene problema a la hora de cambiar los focos por una buena aventura. Además, ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora ni de limpiar hoteles, ni de trabajar en cocinas o chiringuitos. Es más, en El fin del mundo hemos podido verla haciendo comidas, sirviendo e incluso trabajando con animales de granja. «Hemos estado cargando carbón, floreando llamas… Lo hemos pasado súper bien», asegura la mujer de Fidel Albiac.

Rocío Carrasco durante la presentación de ‘El fin del mundo’. (Foto: Gtres)

En cuanto a la oportunidad de alejarse del foco mediático y ser una persona anónima, parece que eso es lo que más habría disfrutado Rociíto. «Una maravilla, de verdad», ha comentado al respecto. «Y fíjate que llevaba una cámara delante y sabía que luego me va a ver todo el mundo. Pero al final es el no sentirme observada por la gente, a dos metros», detalla. Algo que le ha permitido «hacer lo que le dé la gana». «Ponerme lo que me ha dado la gana, no maquillarme, salir con los pelos mojados, con un calcetín de cada color… ¡Es que me ha dado igual!», ha señalado emocionada.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Una experiencia durante la que, además de pasarlo muy bien, también le ha servido para «ser consciente y asegurarse de que sigue siendo la misma que fue en su día». Además, la parte buena es que ha podido realizar este viaje transformador de nada menos que dos meses por América Latina junto a varias de sus mejores amigas, como ocurre en el caso de Anabel Dueñas, Alba Carrillo o Yolanda Ramos.