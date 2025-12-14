El extraño comportamiento de Britney Spears sigue manteniendo a sus fans en vilo. Sobre todo, después de que lanzase una serie de alarmantes mensajes en redes sociales, para posteriormente desaparecer por completo. La artista borraba su cuenta de Instagram, y dejaba a millones de seguidores divagando respecto a toda clase de teorías en torno a su verdadero estado. ¿Qué le ocurre realmente a Britney? Pues bien, muchos aseguran que la artista ya no es ella misma, sino que ha sido suplantada por un clon o se trata de Inteligencia Artificial.

Una teoría conspirativa que cada vez va cogiendo más fuerza, sobre todo debido a ciertas anomalías que han visto en sus vídeos. Y es que ya no solo el comportamiento de Spears resulta extraño, sino también su forma de hablar e incluso de gesticular. Tal y como se han encargado de destapar diversos usuarios en redes como TikTok, detrás de los extraños vídeos que sube Britney habitualmente a sus redes sociales, se encontraría otra persona, pero escondida tras un filtro. Y no solo eso, sino que los fondos también serían falsos.

Britney Spears en una de sus últimas apariciones en público. (Foto: Gtres)

La teoría viral que apunta a que Britney Spears no es ella misma

Eso, sumado a que otras publicaciones, mientras Spears baila o gesticula, la mano de la artista desaparece por completo. Así, muchos sostienen que se trata de un montaje hecho con IA y exigen saber dónde está realmente la estrella del pop. Además, también estarían las constantes llamadas de auxilio o mensajes cifrados que muchos han interpretado mediante sus posts.

Desde el color de su blusa, que coincidía con las sugerencias que algunos usuarios dejaban en los comentarios para que vistiera de amarillo, rojo o azul si realmente estaba en peligro; hasta dar nueve pasos hacia delante y nueve hacia atrás, lo que significaría S.O.S en código morse, e incluso escribir «Llamad al 911» en sus pestañas inferiores. Algo que notaba una joven Pensilvania quien, como muchos otros, llegó a pensar que Spears «estaba loca». A partir de ahí, las especulaciones fueron ganando cada vez más fuerza.

Movimiento #FreeBritney. (Foto. Gtres)

La batalla legal con James Spears por su tutela

La situación llegaba a tal punto, que miles de seguidores dieron lugar a un movimiento: el famoso #FreeBritney, con el que pretendían liberar a la artista de su tutela, -en su momento, el padre de la artista, James Spears, se hizo cargo de la misma por más de 13 años, alegando que su hija no estaba en condiciones para manejar su carrera ni el dinero que ganaba-. La cantante acusaba a su progenitor de haber hecho un mal manejo de sus finanzas y de su nombre, por lo que incluso decidió tomar medidas legales.

Britney Spears posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Un tema sobre el que se sinceró la propia Britney. «Durante cuatro meses me quedé sin puerta propia y me obligaron ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún sitio», desvelaba en 2023 en sus memorias The woman in me sobre cierta experiencia traumática que había experimentado.

@britneyspears My kids have known me as Saint Mother Theresa , for 15 years mom was the sister … I’m the daughter you’re the parent !!! Get it straight teacher … can I come to your class mamma I have my schoolgirl outfit on … let’s go shopping first thing ♬ original sound – Britney Spears

Y es que pese a que 2024 padre e hija supuestamente pusieron fin a su pleito legal, las condiciones de ese acuerdo privado al que llegaron jamás han visto la luz. Eso sí, al parecer la cantante habría tenido que pagar una cifra millonaria para poder recuperar su ansiada libertad.