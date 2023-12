Britney Spears ha sido posiblemente una de las celebrities que ha estado estos años en boca de todos. La cantante de pop estadounidense ha tenido que hacer frente a una delicada situación a nivel personal, que también le ha influido notablemente en su faceta profesional. El pasado mes de octubre, salió a la luz La mujer que hay en mí, unas memorias en las que la artista realiza importantes revelaciones sobre su agitada vida. Desde permanecer durante 13 años bajo la tutela de su padre hasta el mediático aborto que sufrió cuando estuvo con Justin Timberlake, en LOOK hemos querido hacer un repaso de algunos de los dramas que han marcado a Britney.

Su aborto a los 19 años con Justin Timberlake

La artista creció en una familia tradicional de ideología provida. En su libro revelaba que cuando estuvo saliendo con Justin Timberlake se quedó embarazada, pero abortó porque él no quería ser padre: «Quería mucho a Justin. Siempre pensé que algún día tendríamos una familia juntos. Pero esto ocurriría mucho antes de lo que había anticipado», confesaba. La fama le llegó a ambos a una edad muy temprana, motivo por el cual discutían constantemente: «Acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre», continuaba diciendo. A pesar de todo, su historia de amor no llegó a extenderse en el tiempo y dos años después terminaron su relación. La propia artista ha comentado que recuerda este aborto como «uno de los procesos más agonizantes» que jamás ha vivido, siendo además una decisión que le ha atormentado durante todo este tiempo.

El motivo por el cual se rapó en 2007

Una de las fotografías más virales de la artista fue tomada en 2007, cuando acudió a una peluquería y se afeitó por completo la cabeza. Durante esos años, Britney vivió una de las peores etapas de su vida, ya que era constantemente sometida a juicios públicos. Además, estaba en pleno proceso de divorcio de Kevin Federline y entró en la conocida tutela de su padre. «Me miraban mucho mientras crecía. Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza e interpretar un papel eran mis formas de responder», recordaba. «Bajo la tutela se me hizo entender que esos días habían terminado. Tenía que dejarme crecer el pelo y volver a ponerme en forma. Tenía que acostarme pronto y tomar la medicación que me dijeran», confesaba sobre estos años tan complicados.

La tutela de su padre durante 13 años

«Me convertí en un robot. Pero no es solo un robot, sino una especie de niño-robot. Me habían infantilizado tanto que estaba perdiendo partes de mí. Fueron 13 años sintiéndome como una sombra de mí misma. Ahora pienso en mi padre y sus asociados teniendo control sobre mi cuerpo y mi dinero durante tanto tiempo y me hace sentir mal», añadía en sus memorias. Durante más de 13 años, Britney Spears estuvo sometida a la tutela de su padre, el cual “controlaba su cuerpo y su dinero”, tal y como ella misma recordaba en su libro. «Sentir que nunca eres lo suficientemente bueno es un estado desgarrador para un niño. Él me había inculcado ese mensaje cuando era niña, e incluso después de haber logrado tanto, él continuaba haciéndome lo mismo», confesaba.

La mala relación con su hermana

La intérprete de Oops!… I Did It Again estuvo peleada con su hermana, Jaime Lynn, quien en los últimos años de la tutela intentó controlar el patrimonio de Britney. Sus declaraciones en su memoria han hecho que se distancien aún más y que Jaime tome medidas legales por lo que ha contado sobre ella. “Ella siempre será mi hermana y la amo a ella y a su familia. Estoy trabajando para sentir más compasión que enfado hacia ella, pero no es fácil”, decía.

“Recuerdo entrar en la habitación y sentir que nadie me había visto. Jamie Lynn solo miraba la televisión. Mi madre, que en algún momento había sido la persona más cercana a mí en el mundo, estaba en otro planeta…”, explicaba en sus memorias. Al mismo tiempo, Spears no se sentía segura en casa, ya que su hermana y su padre comenzaron a forjar una muy buena relación: “Esto parecerá una locura, pero lo diré de nuevo porque es la verdad: pensé que iban a intentar matarme. No entendía cómo Jamie Lynn y nuestro padre habían desarrollado una relación tan buena. Ella sabía que yo le pedí ayuda y que me estaba persiguiendo. Ella debería haberse puesto de mi lado», aseguraba sobre estos hechos tan importantes.

Actualmente, Britney Spears se encuentra centrada en ella misma. El pasado mes de agosto, la artista anunció que se separaba de Sam Asghari, con el que estuvo casada durante más de catorce meses. Tras una fuerte discusión y una supuesta infidelidad, la pareja decidió seguir sus caminos por separado.

Por ello y tras recibir la tutela de su padre en 2021, la intérprete ha decidido comenzar una nueva vida: “Intento pasarlo bien y tratarme bien, y hacer las cosas a mi propio ritmo”, confesaba.

“El primer paso para conseguir mi libertad fue que la gente entendiera que yo era una persona real. Empecé a probarme ropa nueva y a hacer de modelo en Instagram. Me pareció muy divertido. Sé que mucha gente no entiende por qué me gusta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero si les hubieran fotografiado miles de veces, si les hubieran hecho posar para obtener la aprobación de otras personas, entenderían por qué me divierte posar como yo misma me veo sexy, hacerme mi propia foto y decidir qué hacer con ella», relataba sobre la realidad que ha comenzado a vivir.