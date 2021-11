Este mismo domingo ha tenido lugar una de las citas más musicales más esperadas del año. Los MTV EMAs regresan para poner el broche de oro a la semana y con una clara misión: que todo vuelva a ser sobre los escenarios tal y como lo era antes de la pandemia. La situación del pasado año obligó a los organizadores a realizar el evento de manera telemática, pero en esta ocasión el Palapp László Budapest Sportaréna de Hungría se ha vestido de gala para dar cabida a los mejores cantantes del panorama europeo. Además, también ha presente el público, que ha tenido oportunidad e ovacionar en vivo y en directo las actuaciones de estrellas de la talla de Maluma, Måneskin, Imagine Dragons o Ed Sheeran, claro vencedor de LOS40 Music Awards del pasado viernes.

La esperadísima de los MTV Europe Music Awards 2021 se ha emitido hasta en 180 países a través de los canales MTV. En el caso de España, se ha podido ver a partir de las 21:00 y mediante plataformas como TikTok, Instagram, Twitter, Facebook y la página oficial del evento. La maestra de ceremonias no ha sido otra que la rapera Saweetie, que además ha interpretado dos de sus grandes éxitos: Best Friend y Back To The Streets y es una de las nominadas a Mejor Artista Nuevo junto a Olivia Rodrigo, Rauw Alejandro, Griff, Giveon y The Kid LAROI.

Los encargados de entregar los premios de los MTV EMAs 2021 son los rostros más conocidos dentro del mundo celeb, entre los que están Rita Ora; la supermodelo Winnie Harlow; el músico Ryan Tedder de OneRepublic; la superestrella de la WWE, Drew McIntyre; el cantante y actor Olly Alexander; el productor Joel Corry; y el cantante brasileño Manu Gavassi. Por otra parte, dentro de la amplísima lista de nominados están Justin Bieber, Doja Cat, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, Aitana, C. Tangana y Ana Mena, entre muchos otros.

A eso de las 7 de la tarde ya empezaron a llegar los primeros invitados a la gala más emblemática de la música europea. Como es tradición, todos ellos fueron posando uno a uno en el colorido photocall, luciendo pose y outfit para la ocasión. Rita Ora fue una de las primeras en llegar sin dejar a nadie indiferente con un total look negro con crop top de plumas y una enorme cola a tono que salía de este. Una opción que inmediatamente la convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche.

Enfocándonos en el ámbito nacional, una de las primeras en aparecer fue Jedet. La joven lució un vestido negro de brilli brilli y transparencias con un amplio escote y abertura lateral. Todo un acierto que combinó con un peinado sencillo, dejando su melena lisa y suelta y decantándose por un collar de cadena dorada con eslabones gruesos. Otras de las influencers que se dejaron ver por la alfombra roja fueron Marina Rivers y Lola Lolita, ambas con mini vestidos negros aunque de estilos diferentes.

Si quieres ver al resto de invitados, no te pierdas las imágenes que te mostramos a continuación.