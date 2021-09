En la moda una de las expresiones más recurrentes es la de que “todo vuelve”, y parece ser lo que ha ocurrido con una de las tendencias que se impusieron a principios de la década del 2000 y que ahora regresa con mucha más fuerza gracias a la generación Z y a la influencia de una red social como TikTok.

Como cada verano, los jóvenes buscan una nueva estética para definir su estilo. Este año, sin duda, es el momento de lo que ya se ha denominado como ‘Coconut Girl’, originada en la red social preferida por los centennials, se define principalmente por todos aquellos artículos que transmitan un ambiente playero, propio de la costa de California, relajado, despreocupado… probablemente influenciado por la búsqueda de un verano libre de restricciones y contención.

La música y el cine son pilares de este revival de finales de los 90 y comienzos del 2000. Es más que probable que muchas de las chicas que ahora abrazan esta tendencia no hayan visto series como ‘The O.C’. y no conozcan a la mítica Marissa Cooper. No puede haber una representación mejor de lo que es una Coconut Girl que ella… junto con las sirenas de ‘H20’, ‘Zoey 101’ o en el cine, las hermanas Olsen en ‘Holiday in the Sun’ o Sarah Paxton en Aguamarina. Definitivamente, es el momento para retomar estos clásicos y conocer a estos legendarios personajes.

Son muchas las influencers, nacionales e internacionales, a las que seguirle la pista como @chlodavie o @olhirst, que durante este primer mes de verano han lucido sus looks más “coconut”. Con esta vuelta al estilo más surfero han recuperado la ya icónica camisa hawaiana, los crop tops con estampados de flores, el top halter, cualquier prenda de crochet (sobre todo tops y mini shorts), sandalias con plataformas infinitas… y en cuanto a accesorios han incorporado las gafas rectangulares en tonos vibrantes, los collares de abalorios, el sombrero bucket de flores o el bolsito Candy.

Ahora ya estás lista para crear tu propia historia como una auténtica Coconut Girl, y disfrutar de lo que queda de un verano nostálgico y optimista. TikTok siempre tiene la clave.