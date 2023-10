La polémica vida de Juan José Ballesta: desde sus conflictos con la madre de su hijo hasta su desaparición

Juan José Ballesta continúa sumando escándalos. El actor, conocido por su papel en Ladrones, está siendo investigado estas semanas por una presunta agresión sexual a una amiga de su infancia, según adelantó el programa Tarde AR. El suceso tuvo lugar el pasado mes de julio en un cajero automático de Parla. Sin embargo, a sus 35 años, no es el único conflicto que ha protagonizado el actor a lo largo de su vida.

Ballesta, inmerso ahora en el proceso de investigación, tendrá que hacer declaración ante el juez el próximo 7 de noviembre para demostrar su inocencia, ya que asegura no conocer a la denunciante. El actor ha asegurado que se encuentra muy tranquilo: «Estoy bien y tranquilo. He puesto todo en manos de mi abogada. Confío en la justicia. Muchas gracias», según ha podido confirmar el periodista Aurelio Manzano, que ha tenido la oportunidad de poder hablar con él.

Sus primeros conflictos

El actor comenzó a protagonizar titulares a una edad muy temprana. Su primer conflicto fue a sus 18 años, cuando recibió una brutal agresión. Durante las fiestas celebradas en una localidad de Toledo, en las que él se encontraba, diez individuos le golpearon fuertemente. Una paliza que le dejó en el suelo perdiendo el conocimiento y con varias heridas por su cuerpo. Desde ese momento, las peleas se convirtieron en una constante en su vida. Otra de ellas fue la que ocurrió en una discoteca de Illescas, después de haber saltado a la fama por su personaje en El Bola.

Ese mismo año, otro de los problemas que tuvo Juan José Ballestero, fue cuando estrenó un coche. Al actor se le sancionó por conducir su vehículo a más de 180 kilómetros por hora y acabó teniendo un accidente dejando el vehículo siniestro total: «Me metí una galleta, sí. Frené en una curva, había agua, y se me fue el coche de lado, macho. Lo siniestré del todo. Me dio una pena…» declaró en El Mundo.

Juan José Ballesta con compañeros de profesión en el teatro/ Gtres

En paradero desconocido

Más allá de las carreteras y los bares, el año pasado, Juan José estuvo varios meses desaparecido, como publicó el programa Socialité, preocupando así a sus familiares y amigos. Durante este periodo de tiempo, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, promoviendo así una especie de búsqueda del actor.A pesar de ello y para sorpresa de todos, no estaba desaparecido, sino que estaba volcado por completo en un proyecto profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan José Ballesta Muñoz (@juanjoballestaactor)

Conflicto con la madre de su hijo

A pesar de las continuas polémicas a las que ha tenido que hacer frente, el golpe más duro que Juan José Ballesta ha tenido que superar ha sido la separación de Verónica, su mujer de toda la vida. La pareja tuvo su único hijo, Juanito, en 2007. «Pase lo que pase, y por mucho que me intentaras hacer daño, yo soy yo y tú, la mujer de todas mis vidas, Vero. Nunca lo olvides, pase lo que pase y aunque no tengas razón, siempre estaré para ti y para los tuyos», escribió el actor en sus redes sociales, provocando así la respuesta de la madre de su hijo.

Estas palabras no sentaron nada bien a Verónica y publicó pocos días después las condiciones de la manutención de su hijo en común: «El niño vive conmigo, pero el padre tiene obligaciones. Trabajo en dos sitios para que me llegue para la casa, luz, agua, comida, gastos de tu hijo aparte. Como no tenemos convenio regulador hecho te aprovechas de eso y me dices que hasta que no lo diga un juez no me das nada”. Siguiendo con la vida amorosa de Ballesta, en 2021 anunció que estaba muy enamorado de su nueva pareja Jacqueline, pero la relación duró pocos meses.