El próximo sábado 26 de abril, el mundo entero se vestirá de luto para despedir al Papa Francisco I. El Santo Padre será enterrado en Santa María la Mayor, como pidió el mismo, y sus restos mortales descansarán junto a los de otros siete papas. Antes de ello, tendrá lugar una ceremonia religiosa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana presidida por el cardenal Giovanni Battista Re y a la que se espera que acudan instituciones políticas o monárquicas. De hecho, ya está confirmado que estarán presentes los Reyes de España. A quien no se espera es a Juan Carlos I, a pesar de haber tenido contacto con el argentino, que desde el pasado 22 de abril está en España.

El plan de Juan Carlos I durante el entierro del Papa Francisco

A primera hora de la mañana del próximo sábado, Felipe VI se trasladará junto a su mujer, la Reina Letizia, hasta el Vaticano para despedir a Jorge Mario Bergoglio, que falleció el lunes de Pascua a sus 88 años. Desde las redes sociales de la Familia Real, Sus Majestades mandaron sus condolencias a todos los fieles de la Iglesia Católica antes de volar hasta Roma: «Nos seguirá inspirando siempre su convicción de la necesidad de llevar ánimo y consuelo a los más pobres y necesitados y la importancia que concedió al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario (…). Ante el dolor por su pérdida, la Reina y toda la Familia Real se unen a mí para trasladar a toda la Iglesia Católica nuestro pésame y nuestro afecto, así como nuestras oraciones por su descanso eterno».

El Rey Juan Carlos I durante la sexta edición del campeonato de vela del Club Náutico de Sanxenxo en el 2018. (FOTO: GTRES)

No obstante, tras la misa funeral, Felipe VI tendrá que poner rumbo a España de inmediato. ¿El motivo? El mismo sábado 26 está previsto desde hace meses la final de la Copa del Rey que se disputará entre el Real Madrid y el Barcelona en la capital hispalense a la que, al menos, tendrá que acudir el Rey de España (en otras ocasiones lo ha acompañado su hija Sofía, que es una gran aficionada al fútbol). Algo que no será del todo incompatible ya que el viaje no durará más de dos horas en avión.

Los Reyes Felipe y Letizia junto al Papa Francisco. (Foto: Gtres)

Paralelamente, Juan Carlos I coincidirá en espacio y tiempo con su hijo en España, aunque en la otra punta del país. Mientras que su vástago estará entre Roma y Sevilla, el emérito estará compitiendo en las regatas de la Ría de Pontevedra, que tendrán lugar los próximos 26 y 27 de abril en el Club Náutico de Sanxenxo, un deporte del que es apasionado (y con el que logró un triunfo en julio del 2023) y por el que ha regresado puntualmente a su país tras su traslado a Abu Dabi. De hecho, Juan Carlos aterrizó el pasado 22 de abril en Vigo y posteriormente se dirigió hacia la casa de Pedro Campos, en Sanxenxo.