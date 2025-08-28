Pedro Sánchez ha decidido que, si el curso político arranca el martes 2 de septiembre con el Consejo de Ministros, él mejor se lo toma con calma… y a distancia. Así que, en lugar de aparecer en Moncloa con la carpeta en la mano, ha optado por alargar sus vacaciones y cambiar las playas de Lanzarote por las montañas de Andorra. Una última escapada romántica con Begoña Gómez antes de regresar a Madrid y enfrentarse a la tormenta que le espera. Porque si España llega a finales de agosto exhausta, no es para menos. Hemos pasado por el apagón energético, una DANA devastadora en Valencia, las imputaciones que cercan a su esposa y, para rematar, los incendios que han convertido varias provincias en un infierno.

Y claro, el malestar social se respira en todas partes. En la calle, en las tertulias de bar, pero sobre todo en redes sociales, esa plaza pública donde la ironía vuela más rápido que los helicópteros antiincendios. Allí, en TikTok especialmente, la cara del presidente es tendencia. Y no por su fotogenia. “La cara es el espejo del alma… ¿Cómo debe estar el alma de este señor para verse así de demacrado?”, dispara un usuario. Otro, aún más mordaz, sentencia: “Hace tres años parecía otra persona; ahora da miedo, tiene cara de psiquiátrico, quizá el karma le esté pasando factura”.

Entre memes y exageraciones, emergió un término hasta entonces reservado al frente de batalla: la mirada de las mil yardas. Un concepto acuñado en la Segunda Guerra Mundial para describir el vacío en los ojos de soldados agotados, atrapados en el trauma. Una pintura de 1944 de Thomas Lea lo inmortalizó: un marine de Peleliu con la vista fija en el infinito, como si ya no habitara en este mundo.

¿Puede trasladarse esa metáfora a un presidente? Según el psicólogo Ángel Guillén, de la consultora Psicopartner, la respuesta es más compleja de lo que parece. “Lo que observamos en los últimos vídeos de Pedro Sánchez es una expresión clara de control extremo. Hay una neutralización consciente de cualquier signo emocional espontáneo: el rostro permanece inmóvil, la musculatura facial está tensa y los movimientos son mínimos, contenidos, casi quirúrgicos”.

No es un gesto gratuito. Guillén lo explica: “Este tipo de lenguaje no verbal responde a lo que en análisis de conducta conocemos como un protocolo de autoprotección emocional y comunicativa. La persona reduce al mínimo cualquier elemento que pueda transmitir vulnerabilidad. El resultado es una frialdad que puede percibirse como cálculo”.

Dicho de otro modo: el líder socialista parece hablar con su cuerpo tanto como con sus palabras. “En su mirada hay firmeza calculada”, asegura el psicólogo. “No pestañea con naturalidad, sostiene el contacto visual con rigidez y evita cualquier oscilación emocional. A esto se suma la tensión visible en la mandíbula y la postura bloqueada. Es lo que llamamos congruencia interna forzada: la tensión del rostro no acompaña a una emoción real, sino a un esfuerzo consciente por mantener la imagen de firmeza”.

¿Es Pedro Sánchez un psicópata emocional?

El retrato no deja de ser inquietante. Porque, en términos de percepción pública, lo que aparece como autocontrol puede interpretarse como desconexión. Un líder que jamás titubea ni muestra vulnerabilidad corre el riesgo de parecer más máquina que humano. “El problema —añade Guillén— es que este tipo de comunicación, aunque efectiva en términos de autoridad, desconecta al líder de su audiencia. Se percibe como carente de empatía, inhumano, o directamente, perturbador”.

¿Es esto un indicio de psicopatía, como sugieren algunos comentarios virales? El experto lo descarta: “No se puede afirmar algo así únicamente con base en el lenguaje corporal. La psicopatía es un constructo clínico complejo que requiere evaluaciones profundas. Lo que vemos aquí es ansiedad controlada, estrés sostenido, y una necesidad casi obsesiva de no mostrar ninguna debilidad”.

Y añade una advertencia: este tipo de control corporal, si se vuelve sistemático, puede corresponder a un perfil emocionalmente frío o desconectado, donde la estrategia y la eficacia se imponen a la conexión emocional.

En definitiva, más que un presidente psicópata, lo que tenemos es un presidente en guardia. Un hombre que se protege con su propia cara. Un rostro que en lugar de transmitir calma transmite tensión, y que, paradójicamente, al intentar proyectar firmeza, proyecta distancia.