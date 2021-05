Paula Echevarría comparte su momento más intimo y tierno junto a su hijo

No es la primera experiencia de Paula Echevarría con la maternidad, pero cuando nació su primera hija, Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante, las redes sociales eran apenas un proyecto. De ahí que a la asturiana le haga tanta ilusión compartir con sus seguidores algunos momentos íntimos y familiares con el bebé, Miguel. En los doce años que han pasado entre los nacimientos de sus dos hijos, las cosas han cambiado mucho y la Paula, además de actriz, es también una de las influencers más conocidas y seguidas.

En su cuenta de Instagram no solo dio la buena noticia de que estaba embarazada, también desveló que el bebé sería un niño y ahora ha mostrado una tierna imagen, una de las más íntimas de todo su ‘time line’. Se trata de un vídeo que dura apenas unos segundos en el que Echevarría, mirando a cámara, muestra a su bebé, que descansa en sus brazos mientras se alimenta de su pecho.

No hacen falta muchas palabras para describir este momento tan personal. «Estado: FELIZ 💞», ha escrito junto al vídeo, que describe con tres hashtag: ‘lactancia materna’, ‘Postparto’ y ‘Mami y Miki’. En esta nueva etapa de su vida, con la que está tan feliz, Paula se ha mostrado más transparente que nunca, hasta el punto que ha mostrado su figura posparto, sumándose a otras famosas que han enseñado esta parte menos conocida de la maternidad.

Como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar. No solo la de sus admiradoras, que están encantados con que Paula esté viviendo una época tan feliz, sino también de algunas amigas. Elena Tablada es una de ellas y, como la actriz, ha sido madre hace poco: «¡Oghhhh! ¡Como extraño eso!», ha escrito la diseñadora, recordando una sensación muy especial. «Bellísimo momento. Una madre», ha sido la reacción de Máximo Huerta, periodista y exministro. Por su parte, Marta Torné ha centrado toda su atención en Miguel Jr., «qué cosita», ha escrito tras ver al bebé. Los mensajes de cariño no han terminado ahí y es que Nuria Roca, Virginia Troconis Bibiana Fernández, entre otros, también han aprovechado para comentar.

Paula Echevarría está totalmente centrada en su bebé, Miguel, pero eso no significa que haya dejado su trabajo de lado. Aunque todavía es pronto para volver a un rodaje -el niño nació hace poco más de un mes, el 11 de abril- no ha descuidado su trabajo como influencer. Casi con la misma periodicidad de antes muestra los looks que se enfunda en el día a día.

Esta es una de las facetas que más han aplaudido sus followers durante su embarazo y es que ha mostrado que estar esperando un bebé no está reñido con seguir las tendencias. De hecho, no dudó en compartir uno de sus grandes trucos ‘secretos’ por el que era capaz de seguir poniéndose pantalones vaqueros cuando la tripa era ya más que evidente: comprarse la misma prenda en diferentes tallas e ir aumentando conforme su bebé iba creciendo. Un remedio para ‘escapar’ de la moda premamá que muchas le agradecieron.