El paso al frente de Jorge Javier Vázquez en un momento clave para los ex de ‘Sálvame’

El periodista y director, David Valldeperas, ha compartido esta noticia con sus colaboradores, y también ha querido reflexionar sobre el pasado: «Hoy se cumplen 11 meses desde vuestro despido. Os hicieron ir por la puerta de atrás tras 14 años de liderazgo. Os tacharon de telebasura e intentaron que nadie os volviera a contratar. Os hicieron creer que la televisión ya no os quería, e incluso dudasteis de vosotros mismos, pero no lo consiguieron». A partir del 3 de junio, los colaboradores regresarán a los hogares de toda España. El programa se emitirá a las 16:00 de la tarde, un horario ideal la sobremesa. «La gente os quiere, la tele os necesita y hoy es uno de esos días que lo cambian todo», finaliza Valldeperas.

«Desde que estamos en este canal Quickie me han pedido que les enseñe para sintonizar. Estoy contenta por nosotros, pero sobre todo porque a partir del 3 de junio ya no vais a tener un problema para vernos, reírse y que nos vean hacer este tipo de televisión», expresó Chelo. «Mamá, que me vas a ver en la tele otra vez», compartió emocionada Belén Esteban. «Vamos a intentar llegar a cuantas más casas mejor. Enhorabuena y gracias. Y que esto no sea el techo», agregó Matamoros.

Jorge Javier Vázquez ha sabido reinventarse

Tras el cierre de los exitosos programas ‘Sálvame’ y ‘Sábado Deluxe’, el carismático presentador Jorge Javier exploró nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento televisivo. Uno de sus intentos fue el programa ‘Cuentos Chinos’, que, lamentablemente, no logró captar la audiencia deseada y fue cancelado por Mediaset apenas dos semanas después de su lanzamiento.