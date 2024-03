Se cumple una semana desde que arrancó la nueva edición de Supervivientes 2024. Entrega que está presentada por Jorge Javier Vázquez, de 53 años. Sin embargo, le ha salido una dura competidora porque Telecinco ha apostado por la inteligencia artificial y ha presentado a su primera presentadora virtual que recibe el nombre de Alba Renai. Un personaje creado mediante los últimos avances en tecnología que ha causado sensación y, que ya se ha hecho viral en la Red.

Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes 2024’ / Telecinco

Alba Renai, nueva presentadora virtual

Hace escasas horas, Supervivientes lanzaba una bomba que, como era de esperar está dando (y mucho) que hablar. Se trata de su nueva presentadora, pero no es como conocíamos porque el mundo audiovisual está en continuo cambio. No estamos hablando de una comunicadora de carne y hueso, sino que Telecinco ha presentado a Alba Renai, influencer virtual creada y entrenada por IA que ha sido diseñada por la filial de Mediaset España BE A LION.

De esta manera, Renai se suma a la cobertura digital de Supervivientes 2024 para conducir la sección Supersecretos con Alba Renai, nuevo espacio que Mitele y Telecinco.es que se estrena este jueves 14 de marzo con contenidos inéditos y exclusivos sobre la supervivencia que están llevando a cabo los 19 protagonistas de la actual edición del reality de Telecinco.

Alba fue creada y producida el pasado mes de septiembre por la división de innovación VIA Talents de BE A LION. Ahora, Renai se ha convertido en la primera presentadora virtual entrenada por Inteligencia Artificial.

Alba Renai, presentadora de ‘Supervivientes’ / Telecinco.

En Supersecretos de Alba Renai, Alba contará a los seguidores del formato la última hora del reality, con imágenes inéditas de lo que sucede en los Cayos Cochinos hondureños y bajo el particular punto de vista de la propia Renai. Eso no es todo, porque, además estará presente no solo en la televisión, sino que tendrá un mayor alcance porque formará parte del universo 2.0 bajo los perfiles de Instagram y TikTok.

Alba Renai / Telecinco.

De esta manera, la reaparición de Jorge Javier ha sido eclipsada por este nuevo paso al frente del holding italiano que está haciendo un cambio en su imagen en cada uno de los formatos que forman parte de la cadena, apostando por la novedad y actualizándose en el mundo digital.

El revés profesional de Jorge Javier Vázquez

Después de varios meses alejado de la televisión tras el fin de Sálvame y Sálvame Deluxe, el presentador inició una nueva andadura con Cuentos chinos, pero debido a que no se obtuvieron «los resultados deseados», la cadena emitió un comunicado anunciando la suspensión del programa. Otro duro revés profesional que tuvo que encajar el autor de La vida iba en serio. Después se mantuvo alejado de la también conocida caja mágica hasta su reaparición del pasado 7 de marzo, como presentador principal del reality de supervivencia de la cadena de Fuencarral.