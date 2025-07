El palo en la rueda de El Manantial, la casa que los García Obregón no consiguen vender en Mallorca

Han pasado 11 meses desde que LOOK hiciera público que los hermanos García Obregón habían puesto a la venta El Manantial. La casa familiar en la que el clan ha pasado todos sus veranos desde que, en 1969, Antonio García comenzase a construir la casa de sus sueños. La finca ha cumplido con creces, siendo escenario de momentos de película y punto de encuentro de los cinco hermanos y sus respectivas proles. Pero el tiempo pasa, la vida se complica y tras el fallecimiento primero de Álex Lequio y después de sus dos abuelos maternos, los recuerdos ya no son tan dulces. Juancho, Celia, Amalia, Javier y Ana tomaron la decisión de deshacerse de la casa, pero dado que no tienen prisa ni necesidad económica, decidieron ponerla a la venta por un precio elevado, incluso teniendo en cuenta todas las prestaciones con las que la finca cuenta.

Foto de Ana Obregón con su hijo Álex en la piscina de su casa en Mallorca. (Foto: Gtres)

Pocas horas después de que este digital desvelase la noticia, la prestigiosa inmobiliaria de lujo que anuncia el inmueble se apresuró a eliminar el precio de venta. Ya no hay ni rastro de los 35 millones de euros que se pedían –y se siguen pidiendo- pero casi un año después LOOK tiene nuevos datos que podrían explicar por qué la finca aún no tiene comprador. Fuentes de toda solvencia nos confirman que, si bien la casa está en buenas condiciones, sus instalaciones son las iniciales, razón por la cual desde la empresa encargada de la venta se avisa de que sería recomendable hacer alguna reforma y reparación. Un palo en la rueda que los interesados no conocen hasta que el proceso avanza mínimamente y se sientan las bases para una visita a la residencia y que supone una inversión extra al enorme desembolso que supone hacerse con El Manantial.

La misma fuente revela que la visita a la casa debe ser avisada con antelación por parte de la inmobiliaria a la familia ya que, a poder ser, les gusta que al menos uno de los García Obregón o alguien de su total confianza supervise el estado en el que se enseña la vivienda. Además, LOOK puede confirmar que el pasado mes de febrero corrió entre los vecinos de la Costa de los Pinos la noticia de que la casa había sido comprada. Una operación que finalmente no se cerró pero que deja constancia de que en al menos una ocasión el clan ha estado cerca del adiós definitivo a esta casa en la que el de 2025 podría ser el verano de prórroga.

Ana Obregón en Mallorca. (Foto: Instagram)

Así es El Manantial, a la venta por 35 millones de euros

En cuanto a sus principales características, El Manantial se distingue por ser una espectacular villa de casi 1.000 metros cuadrados construidos en una sola planta, y que se reparten en siete suites. Además de un salón-comedor con terraza y una cocina muy espaciosa, la propiedad también cuenta con solárium, pista de pádel e incluso un pozo de agua potable, –que se encarga de dar nombre a la propia finca–. Del mismo modo, los García Obregón también han podido disfrutar de las ventajas que supone tener un embarcadero privado que conecta directamente con la playa de El Rajolí, protagonista de numerosos posados familiares a lo largo de los años.