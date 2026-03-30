Las palabras de Urdangarin sobre su llegada a la Zarzuela: “Está claro que no eres parte 100%”

Aunque ahora lleva una vida tranquila al margen de la monarquía, durante un tiempo Iñaki Urdangarin fue miembro de la Familia Real. El ex marido de la infanta Cristina pasó de ser un destacado deportista de élite, con una importante carrera a sus espaldas, a ser parte de la institución. Esto implicó grandes cambios en su vida y ahora se ha sincerado sobre lo que supuso para él el primer día que pisó el Palacio de la Zarzuela.

Ha sido en una entrevista que ha concedido a Enric Sánchez para su pódcast Vidas contadas. Un episodio en el que el ex duque de Palma ha dicho que en ese primer día todo fue muy impresionante. Urdangarin ha explicado que ser parte de la institución le permitió vivir muchas experiencias que no habrían estado a su alcance en otra circunstancia: «He tenido la oportunidad de conocer cosas increíbles, personas excepcionales en los acontecimientos que me ha tocado vivir con esta familia, la Familia Real», ha dicho el ex marido de la infanta Cristina.

Urdangarin en una imagen promocional. (Foto: Cortesía)

A pesar de que ahora el único vínculo que tiene con la que fuera su familia política es a través de sus hijos, Urdangarin ha dejado claro que se siente muy agradecido por todo lo que vivió al lado de los Borbones: “Estoy muy agradecido de los aprendizajes y del trato que se me dio”, ha sentenciado.

No eres parte 100%

Aunque Urdangarin muestra gratitud por los años que compartió al lado de la Familia Real hay un detalle en sus palabras que deja claro que nunca se sintió parte del todo de la familia. «Está claro que no eres parte 100% de esa familia», ha recalcado el ex duque de Palma.

El ex marido de la infanta Cristina ha insistido en que es importante no perder esta perspectiva: «Ellos tienen el nexo de unión de su familia, tienen su sangre, tienen su educación, tienen sus costumbres, una institución a la que defender…», ha explicado. Una percepción que mantiene a pesar del paso del tiempo.

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Durante la entrevista, Urdangarin también ha dicho que se planteó en ocasiones si iba a estar bien allí, ya que para él era un partido que no siempre sabía bien cómo tenía que jugarlo. No obstante, el ex cuñado del Rey Felipe VI ha comentado que de todo se va aprendiendo y ha dicho que guarda muy buen recuerdo de esa etapa.

Se sintió abandonado

A pesar de sus buenas palabras, Urdangarin sí que tiene un reproche claro hacia la Familia Real. El ex marido de la infanta Cristina ha asegurado que cuando la situación del Caso Nóos se complicó, se sintió muy poco apoyado: «Cuando las cosas se pusieron feas, me sentí abandonado».

Iñaki Urdangarin en una charla. (Foto: Gtres)

Según ha explicado, las únicas personas que fueron a visitarlo a la cárcel fueron su mujer, sus hijos, su madre y la infanta Elena. Nadie más de la familia se interesó por su situación, es más, ni siquiera le llamaron por teléfono. De hecho, tal como él mismo reveló, cuando él y su familia se mudaron a Washington, recibió una visita de Fernando Almansa, que le dijo que la Casa Real pensaba que lo mejor era que se divorciara de la infanta. Tanto él como doña Cristina dijeron que no barajaban esa posibilidad.