La Honda de ‘Ídolos’ llega a Óscar Casas y su reacción lo dice todo

Óscar Casas vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida hace al recibir su regalo soñado: la moto que utilizó para su papel en la película Ídolos, inspirada en el mundo de MotoGP. El actor, que da vida a un joven piloto que compagina su sueño de llegar a la élite del motociclismo con el trabajo de repartidor de comida a domicilio, no podía contener la sorpresa al encontrarse con una réplica exacta de la Honda CBR 125 R con los míticos colores del equipo Repsol Honda, la misma que utilizó durante el rodaje del filme. La entrega de la moto se produjo de forma inesperada durante una entrevista de promoción: un repartidor irrumpió con una enorme caja que contenía el ansiado regalo, dejando al actor completamente emocionado y sin palabras. Casas confesó que fue «el mejor regalo que me han hecho en mi vida», mostrando una mezcla de incredulidad y alegría que no pudo ocultar.

La historia detrás del obsequio tiene su origen en un malentendido durante la producción. Durante el rodaje, Casas pensaba que la moto se quedaría para él, pero la unidad original fue sorteada entre los aficionados de Box Repsol, lo que le dejó un sabor agridulce. Sin embargo, al percibir el cariño y la ilusión que Óscar sentía por su moto, Repsol decidió organizar una operación secreta para sorprenderlo con una réplica perfecta. La compañía buscó el mismo modelo y diseño que lució en pantalla, recordando los colores clásicos que marcaron la carrera de Dani Pedrosa en el Mundial de Motociclismo, y lo convirtió en un regalo personalizado que capturara la esencia de la película y la pasión del actor por las motos.

Más allá del valor material, el regalo de Repsol tiene un fuerte componente simbólico. Los colores naranja, rojo y blanco de la Honda CBR 125 R han trascendido el mundo de la competición y se han convertido en un icono reconocido por miles de aficionados al motociclismo en todo el mundo. Para Casas, recibir esa moto no solo supone tener un objeto de colección, sino también una conexión emocional con el personaje que interpretó y con todo lo que representa el mundo de MotoGP. La sorpresa fue tan impactante que el actor no pudo evitar quedarse bloqueado y tocar con cuidado la moto, admirando cada detalle y recordando las escenas que rodó con ella en los circuitos de la película.

El momento también dejó lugar a la diversión y las bromas familiares. Óscar confesó entre risas que su madre solo le permite tener la moto como objeto de decoración en su habitación, lo que abre la puerta a futuras negociaciones para poder sacarla a la calle y disfrutar de su conducción. Asimismo, el actor ya tiene claro con quién compartiría la primera vuelta: su compañera de reparto y cantante Ana Mena, con quien comenzó una relación durante la filmación de Ídolos, y que también forma parte del universo de la película que combina acción real en los circuitos con drama y superación personal.

Óscar Casas en la premiere de ‘Ídolos’. (Foto: Gtres)

El estreno de Ídolos ha sido todo un éxito en los cines españoles, con una recaudación que supera ya los 1,4 millones de euros, consolidando a Óscar Casas como uno de los jóvenes actores más prometedores de su generación. La entrega de la Honda CBR 125 R replica no solo refuerza la promoción de la película, sino que también añade un capítulo inolvidable a la historia personal del actor, combinando emoción, cine y pasión por el motociclismo en un momento que, sin duda, quedará grabado para siempre en su memoria.