Abraham Mateo, la amistad que ‘supera’ a Óscar Casas en la vida de Ana Mena

Esta noche, El Hormiguero recibirá a Abraham Mateo, un artista que, con apenas 27 años, celebra veinte años de carrera y un momento de éxito global sin precedentes. Tras la explosión internacional de Quiero decirte, su colaboración con Ana Mena que ha conquistado las listas de Latinoamérica y buena parte de Europa, el cantante gaditano se sienta en el plató de Pablo Motos para repasar su trayectoria, hablar de sus proyectos más recientes y adelantar detalles de un concierto histórico en el Madrid Arena, programado para el 11 de enero de 2026, que promete ser la celebración definitiva de dos décadas de música.

Abraham Mateo Chamorro nació en San Fernando, Cádiz, y desde muy niño demostró un talento natural para la música. Con solo siete años debutó en televisión en programas como Menuda Noche de Canal Sur, y a los diez firmó su primer contrato discográfico. Pero fue en 2013 cuando el público masivo comenzó a reconocer su nombre: Señorita lo catapultó a la fama, convirtiéndose en un fenómeno viral y abriéndole las puertas de Latinoamérica. Desde entonces, Abraham ha sabido reinventarse sin perder su esencia: transitó del pop adolescente a un sonido más urbano y latino, trabajando con figuras de la talla de Jennifer Lopez, Yandel, Farruko o Becky G, consolidando una carrera que combina madurez, versatilidad y proyección internacional.

Abraham Mateo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El éxito más reciente de Abraham se centra en Quiero decirte, un tema que interpreta junto a Ana Mena y que ha escalado posiciones en México, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina, convirtiéndose en un auténtico fenómeno global. La canción también ha dado el salto a Italia con la versión Voglio Dirti, en la que Abraham debuta en el idioma italiano como compositor y productor, acompañando a Ana Mena, quien ya domina el mercado transalpino gracias a años de trabajo y colaboraciones exitosas. Más allá del escenario, la relación entre ambos artistas es una sólida amistad que comenzó en su infancia: Ana y Abraham compartieron clases de canto, actuaciones en televisión y proyectos que los unieron para siempre, aunque nunca ha existido un vínculo romántico. Como aclaró Ana Mena recientemente: «Abraham y yo somos amigos de toda la vida, no nos hemos besado nunca», y él añadió: «A Ana la quiero muchísimo, pero somos como hermanos».

A lo largo de su carrera, Abraham ha sabido combinar talento y constancia. Desde los primeros pasos en la televisión infantil hasta consolidarse como uno de los referentes del pop urbano español, su trayectoria es una de reinvención constante: del pop ligero al urbano moderno, con guiños electrónicos y una presencia escénica que sigue creciendo con cada lanzamiento. Su reciente éxito global no solo refleja su madurez artística, sino también su capacidad para conectar con nuevas generaciones y conquistar mercados internacionales, algo que muy pocos artistas españoles de su edad pueden presumir.

La visita de Abraham Mateo a El Hormiguero no solo será un repaso a su historia, sino también una mirada al futuro: su próximo concierto en Madrid, sus proyectos internacionales y cómo planea seguir rompiendo barreras dentro y fuera de España. Los espectadores podrán conocer detalles inéditos sobre su evolución musical, su amistad con Ana Mena y la visión que tiene para los próximos años, consolidándose como un artista completo y multifacético.