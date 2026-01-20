La ficción ha superado la realidad. Óscar Casas y Ana Mena son una de las parejas más seguidas del país. El comienzo de su relación fue toda una sorpresa, aunque la complicidad era evidente en sus primeras imágenes juntos en Ídolos, la película que protagonizan y gracias a la que pudieron conocerse más. Aunque su papel era actuar en la mencionada proyección cinematográfica, finalmente no pudieron contener lo que de verdad sentían y dieron rienda suelta a sus sentimientos en un viaje a Italia en plena grabación.

El comienzo de la historia de amor entre Ana y Óscar

A finales del 2024 salieron a la luz unas imágenes de Ana Mena y Óscar Casas que no dejaban lugar a las dudas. Ambos eran pillados en actitud cariñosa entre besos y abrazos. Unas fotos que daban cuenta que eran mucho más que compañeros de rodaje. De hecho, fue tal esta pillada que en ningún momento negaron lo que era evidente.

Ana Mena y Óscar Casas, cómplices en IFEMA. (Foto: Gtres)

Durante los primeros meses de su relación, tanto la cantante malagueña como el hermano de Mario Casas trataron de vivir su idilio con la máxima discreción. Sin embargo, poco tiempo después de confirmarse su historia de amor, no dudaron en compartir imágenes en sus redes sociales de sus viajes juntos. Unas instantáneas que dieron cuenta que lo suyo iba enserio.

Hace solo unos días posaron por primera vez juntos por la ‘premiere’ de ‘Ídolos’. (Foto: Gtres)

Un año después de que se destapase su idilio, la pareja estrena Ídolos, su proyecto más ambicioso y gracias al cual han dado más detalles acerca de su relación y sus comienzos -que parecen sacados de una película romántica-.

Óscar Casas le ha dedicado un premio a su chica, con la que quiere ser padre. (Foto: Redes Sociales)

Aunque en un comienzo eran meros compañeros de trabajo, entre escenas se dieron cuenta que sentían algo más el uno por el otro. Fue durante un viaje por trabajo de Roma donde saltó la chispa cuando la de Málaga -que conoce a la perfección cada rincón de la ciudad de las ruinas-, le hizo de guía turística. Aunque la artista ha comentado que fue un plan de amigos, el hermano de Mario Casas ha matizado que ya había cierto feeling entre ellos. «Ese día en Roma fue muy bonito, pero de todos los restaurantes ricos que hay allí, cogimos el peor. Además, nos llovía mucho e íbamos sin paraguas y con la capucha puesta», ha contado la intérprete de Un Clásico en una entrevista en GQ.

Así protegen su relación

Entonces, su romance lo vivieron de manera clandestina hasta que salieron las fotos de ambos a la salida del Movistar Arena. Desde entonces, no han negado que hubiera algo más. De hecho, en el medio citado han asegurado que llevan su relación con «normalidad» y que no se «esconden», aunque suelen proteger todo lo que pueden su privacidad. Un mantra que es todo un modus operandi en la familia Casas -ya que Mario también ha llevado con la máxima discreción su historia de amor con Melyssa Pinto-. «En mi casa siempre hemos tenido muy claro que queríamos proteger nuestra vida personal y por eso comparto una primera capa muy fina de lo que hacemos y me pasa lo mismo con mis relaciones», ha confesado el actor.

La primera foto compartida por Ana Mena con el actor. (Foto: Redes Sociales)

Aunque en las últimas horas la pareja ha compartido su último viaje juntos a Disneyland Paris, lo cierto es que miden y mucho lo que comparten. Ambos son conscientes que son ídolos para muchas personas y, por eso mismo, han decidido compartir su relación hasta un punto, pues no quieren dar cabida a las comparaciones ni a las expectativas en su idilio porque, como cualquier pareja anónima, también discuten.

El futuro de la pareja

Ana Mena y Óscar Casas en su último viaje a Disneyland. (Foto: Redes Sociales)

En una de sus últimas apariciones públicas, el protagonista de Mi soledad tiene alas desveló sus planes de futuro. El actor -que se deshizo en halagos hacia su chica-, habló abiertamente sobre sus planes de paternidad. «Yo todavía no he pensado en eso. Pero sí me gustaría tener como 12», dijo entre risas. ¿Sorprenderá pronto la pareja con un embarazo o un anillo de compromiso?