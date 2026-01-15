EN VÍDEO| El momentazo del posado oficial de Óscar Casas y Ana Mena: complicidad y selfie con la prensa
Óscar Casas y Ana Mena han acudido a la presentación de 'Ídolos', la película que protagonizan juntos
La pareja ha derrochado una gran complicidad frente a las cámaras y ha protagonizado un momentazo que no ha pasado desapercibido
Este jueves, 15 de enero, Óscar Casas y Ana Mena han presentado el proyecto que, tal vez, se ha convertido en el más especial de sus respectivas carreras. Se trata de Ídolos, la película que ambos han protagonizado y en la que, durante su rodaje, surgió su historia de amor. Es por ello por lo que han acudido a su premier esbozando sus mejores sonrisas y dejando más que claro que su relación continúa avanzando por muy buen camino.
Ana Mena y Óscar Casas en la presentación de la película ‘Ídolos’. (Foto: Gtres)
La pareja ha posado frente a las cámaras derrochando una complicidad que no ha pasado desapercibida. Aunque lo cierto es que el momentazo del photocall ha llegado cuando han decidido sacar a relucir su faceta más natural y han echado una carrera, antes de irse, para sacarse un selfie con toda la prensa. ¡Dale al play para verlo!