EN VÍDEO| El momentazo del posado oficial de Óscar Casas y Ana Mena: complicidad y selfie con la prensa

Este jueves, 15 de enero, Óscar Casas y Ana Mena han presentado el proyecto que, tal vez, se ha convertido en el más especial de sus respectivas carreras. Se trata de Ídolos, la película que ambos han protagonizado y en la que, durante su rodaje, surgió su historia de amor. Es por ello por lo que han acudido a su premier esbozando sus mejores sonrisas y dejando más que claro que su relación continúa avanzando por muy buen camino.

Ana Mena y Óscar Casas en la presentación de la película ‘Ídolos’. (Foto: Gtres)

La pareja ha posado frente a las cámaras derrochando una complicidad que no ha pasado desapercibida. Aunque lo cierto es que el momentazo del photocall ha llegado cuando han decidido sacar a relucir su faceta más natural y han echado una carrera, antes de irse, para sacarse un selfie con toda la prensa. ¡Dale al play para verlo!