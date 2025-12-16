El romántico beso entre Óscar Casas y Ana Mena: "Siempre a tope"

Óscar Casas y Ana Mena son, sin lugar a dudas, una de las parejas más perseguidas -y admiradas- de la prensa. Desde el primer momento en el que fueron pillados -en septiembre del 2024- intercambiándose besos y muestras de cariño a la salida de unos ensayos de la malagueña, nunca han escondido su historia de amor. Es más, a medida que ha pasado el tiempo, más la han expuesto. Prueba de ello es su última aparición pública.

La artista, que actuó en Starlite Festival en IFEMA el pasado lunes 15 de diciembre, se subió al escenario bajo la atenta mirada de su chico, al que conoció grabando una película que en enero del 2026 verá la luz y que dará pistas de sus comienzos.

Tras la actuación, el hermano de Mario Casas y la intérprete de Un Clásico protagonizaron una escena propia de una película navideña a la salida del pabellón en el que tuvo lugar el concierto y que demuestra su gran momento como pareja.

Intercambio de besos públicos

Óscar Casas y Ana Mena a la salida de IFEMA. (Fotos: Gtres)

A diferencia de Mario Casas y Melyssa Pinto -que llevan su relación en la más estricta intimidad-, Óscar y Ana no se esconden. Es más, no les da reparo alguno que las cámaras los graben en actitud cariñosa e incluso dándose besos de lo más apasionados.

Mientras que esperaba a la artista, el protagonista de Mi soledad tiene alas atendió a los medios. «Óscar, qué día tan importante, que va a cantar Ana Mena y tú siempre ahí a tope con ella, ¿verdad?, le preguntaba un reportero de GTRES. «Sí, sí, la verdad que sí», contestaba visiblemente tímido el actor, que no suele hablar sobre su vida privada.

Además, no dudaba en hablar sobre su estreno como pareja en el cine -ya que el próximo 23 de enero se estrenará en la gran pantalla Ídolos, la película en la que se conocieron-. «Es una pasada. La hemos visto esta mañana y estamos muy contentos. Hemos salido del cine alucinados. La gente va a flipar», ha dicho Casas.

La pareja intercambió besos y abrazos a la salida del concierto de la artista. (Fotos: Gtres)

Después de que Ana atendiera a los fans que la esperaban a la puerta, Óscar la recibió con un abrazo y con una broma que sacó una sonrisa a la artista, que le respondía con otra burla pero sin esconder la carcajada. Un gesto que da cuenta de la complicidad de ambos.

Sus planes de futuro

Meses después de que saliera a la luz su relación, Óscar Casas se animaba a hablar sobre sus planes de futuro tras definir a Ana como «una niña preciosa, muy artista». El actor desveló, además, que su chica estaba muy ilusionada en su nuevo proyecto musical: «Está trabajando en un disco con el que la gente va a flipar». Unas palabras a las que la de Málaga respondió: «Es muy lindo, es ideal, es maravilloso, de verdad».

Además, en esta intervención ante los medios, el hermano de Mario Casas no dudaba en responder sobre sus planes de futuro: «Todavía no lo he pensado -el ser padre-, pero sí me gustaría tener como 12 hijos».