José Ortega Cano, de 72 años, ha reaccionado a las imágenes de su vídeo viral en la Iglesia de San Antón, en Madrid. El diestro retirado, que ha dejado momentos que pasarán a la historia de la televisión y del papel couché -como cuando dijo que su «semen era de fuerza» al proponerle a su ex, Ana María Aldón, tener otro hijo-, ahora se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana por un baile que hizo en la mencionada iglesia en un acto a beneficio de Mensajeros de la Paz, la ONG del padre Ángel. Una performance que no tardó en revolucionar la red y que se convirtió en objeto de burlas hacia el padre de Gloria Camila y José Fernando Ortega Mohedano.

La reacción de José Ortega Cano

Tal y como se puede ver en el vídeo publicado por Diez Minutos, Ortega se subía al escenario para hacer unos lances con su capote de taurino, donde se mostró de lo más espontáneo y divertido. Tras sus pases taurinos, fue cuando el viudo de Rocío Jurado se tumbaba en el suelo para hacer diferentes poses sobre el capote, como levantar las piernas en alto.

Ortega Cano reaparece tras su vídeo viral. (Foto: Gtres)

No es la primera vez esta que el torero retirado se hace viral por una de sus actuaciones o palabras. Sin embargo, en esta ocasión ha sido cuando menos significativa, pues ha mostrado las habilidades y la gran forma física de Ortega pese a su edad.

Horas después, el ex de Ana María Aldón ha aparecido ante las cámaras de Gtres y ha reaccionado a los comentarios tras su vídeo. «Sí, estoy muy activo», ha comenzado diciendo. Además, se ha sorprendido al conocer todas las reproducciones que ha tenido su baile: «¿Ah si se ha hecho viral? No lo he visto. Me gusta mucho el baile, yo ese día estaba muy a gusto en la iglesia del Padre Ángel. Hay que reírse. Tengo mucha elasticidad y se me da muy bien».

Ortega Cano reaparece tras su vídeo viral. (Foto: Gtres)

A su lado, en esta aparición pública, estaba su hija Gloria Camila, que también ha querido echarle un capote a su padre. Sabido es que la creadora de contenidos tiene admiración hacia su progenitor y, siempre que ha sido objeto de críticas o burlas, ha salido en su defensa. Por ello, en esta ocasión no iba a ser menos y ha respondido a los micrófonos con cierta ironía: «El yoga, que está de moda. Tiene una flexibilidad, una agilidad, una habilidad… Que a más de uno le gustaría ser así y poder hacerlo». Además, no ha dudado en lanzarle un dardo a aquellos que han querido ridiculizar al hombre de su vida: «Hay que reírse más y criticar menos».