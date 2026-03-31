El vídeo viral de José Ortega Cano bailando en la Iglesia de San Antón, en Madrid, no deja de dar de qué hablar. El diestro retirado protagonizó una actuación en un acto a beneficio de Mensajeros de la Paz, la ONG del padre Ángel que revolucionó la red y que sigue copando titulares. Mientras que su hija, Gloria Camila Ortega, explicó que le encantó esta performance de su padre con la que a sus 72 años estaba en plena forma, la opinión de Conchi, hermana del viudo de Rocío Jurado, no tuvo nada que ver.

Ortega Cano responde a su hermana Conchi

Este pasado fin de semana, Fiesta -el programa de los fin de semanas de Telecinco, contactó con Conchi, hermana de Ortega Cano. La tía de Gloria Camila y José Fernando no reaccionó de la misma manera que su sobrina. Es más, mostró cierta preocupación por su hermano. «A ver si te crees que a mí me gustó cuando lo vi tirado en el suelo… No es que esté preocupada, es que él es así», le confesó a Emma García. Además, dijo que consideraba que, los años no pasan en balde», y que su hermano Paco estaba preocupado: «Mi hermano Paco me dice: José está muy regular. Entonces nosotros lo hablamos, que está el pobre…».

Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Por su parte, Conchi destapó un episodio que vive con cierta frecuencia con su hermano José: «Si te digo que a veces hay noches que me llama para decirme que me quiere mucho. Pero bueno, José que no son horas de decírmelo. Yo nunca me he enfadado con mis hermanos».

Un testimonio que ha llegado hasta oídos de Ortega Cano. Hace unos días, el diestro retirado fue por las cámaras de Gtres y, al contrario de las críticas, se reafirmó en sus dotes como bailarín: «Sí, estoy muy activo». Y se sorprendió al conocer todas las reproducciones del vídeo de su actuación: «¿Ah si se ha hecho viral? No lo he visto. Me gusta mucho el baile, yo ese día estaba muy a gusto en la iglesia del Padre Ángel. Hay que reírse. Tengo mucha elasticidad y se me da muy bien».

Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Unas palabras que suscribió su hija Gloria, que también dudó en aplaudir la actuación de su padre: «El yoga, que está de moda. Tiene una flexibilidad, una agilidad, una habilidad… Que a más de uno le gustaría ser así y poder hacerlo. Hay que reírse más y criticar menos».

Ahora, Ortega Cano ha respondido a su hermana Conchi, la cual dejó claro que no le había resultado del todo agradable la performance. «Mejor no decir nada», ha dicho.