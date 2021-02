No quería echar más leña a un fuego que está totalmente en llamas, por eso Nacho Palau ha rehusado una suculenta oferta televisiva que le han ofrecido recientemente. Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, Nacho ha sido contactado por la organización de ‘Supervivientes’ para participar en su próxima edición, algo que el escultor ha rechazado desde el primer momento.

No corren buenos tiempos, debe pensar el ex de Miguel Bosé, para nadar, pescar o participar en las diferentes pruebas que el exitoso concurso de la pequeña pantalla hace realizar a sus participantes. Ninguna paradisiaca isla de Honduras recibirá su presencia, prefiere quedarse en Valencia, donde reside desde que regresó a España tras la polémica ruptura con el intérprete de ‘Morena mía’ o ‘Amante bandido’.

Allí es feliz con sus dos hijos, Ivo y Telmo, aunque le gustaría que pudieran compartir su tiempo con Diego y Tadeo, los vástagos biológicos del cantante. Esta idea, la de unirles, le llevó a luchar en los tribunales por la filiación de los menores pero finalmente perdió, aunque aún le queda por saber el resultado de un recurso que puede cambiar las tornas y permitir que esa distancia kilométrica, pues Bosé vive en México, se acorte habitualmente.

Sin embargo lo tiene difícil, a Palau se le ha concedido un régimen de visitas para que los cuatro niños puedan compartir su tiempo, pero ese océano de por medio hace que sean prácticamente imposible unos encuentros tan deseados. Tampoco el nivel adquisitivo de Nacho Palau le permite viajar a menudo al continente Americano para llevar a sus hijos al encuentro de sus hermanos y, por lo que se ha visto hasta ahora, Miguel Bosé no está dispuesto a dar su brazo a torcer en esta cuestión.

Sumido en esta confrontación y con la posibilidad sobre la mesa de llenar sus arcas, Nacho Palau, como ha sabido este medio, ha dicho “no” a formar parte de la nueva lista de atrevidos concursantes de ‘Supervivientes’, dejando a los espectadores con las ganas de conocerle un poco más y adentrarse en los motivos reales de la ruptura del músico y el escultor. De haber acudido, sin duda habría sido uno de los platos fuertes de la televisión y es que él es una de las personas que mejor conocen a Miguel Bosé, un hombre de fama mundial pero discretísimo en lo personal.

A pesar de su negativa, no todo va en ese sentido en la vida de Palau, algunos miembros de la familia Dominguín Bosé se han posicionado al lado del escultor. Un ejemplo es Lucía, la hermana de Miguel, que ha asegurado que para ella es como un hermano y le quiere mucho. Así que, en la revisión de la causa por la filiación de Telmo, Ivo, Diego y Mateo, puede que haya una nueva voz que permita algo de esperanza para un padre que asegura: “quiero que los cuatro hermanos estén juntos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

Por otra parte, la madre de Nacho Palau, Lola Medina, que se sentó recientemente en el plató de ‘Sábado Deluxe’, defiende con uñas y dientes a su hijo y a sus nietos, incluyendo entre estos últimos a los hijos de Bosé. También confesó que los problemas de la expareja comenzaron en Panamá, cuando llevaban carca de 26 años de relación, y que su hijo estaba totalmente sometido por el cantante. Esta mujer, que ha saltado a los medios para dar la cara por Palau, afirma rotunda que: “Miguel ha hecho mal las cosas, separar a cuatro niños que son hermanos no está bien. Ellos tenían un proyecto en común, eran pareja y quería tener niños. No es verdad que no quisieran ser familia, fueron como las parejas que quieren adoptar a un niño y les quieren desde que lo tienen. Fueron una familia hasta que empezaron a ir mal las cosas entre ellos. Nacho considera hijos a sus cuatro hijos, pero Miguel ha dicho que no, que solo a dos”.