Los momentos más destacados y polémicos de Mariñas en televisión

El pasado 10 de mayo, Jesús Mariñas fallecía en el Hospital San Rafael debido al cáncer de vejiga que padecía desde hacía ya varios meses. Conocido como uno de los artífices de la prensa del corazón, el periodista comenzó su trayectoria profesional como botones en El Ideal Gallego. En los años 90 saltó a la pequeña pantalla, donde se convirtió en uno de los periodistas de la crónica social más aclamados de la televisión.

Durante más de seis décadas, Mariñas desveló los secretos más íntimos de los famosos, ganándose así infinidad de enemigos, pero de amigos también. Montserrat Caballé, Nati Mistral o Sara Montiel se convirtieron en sus íntimas amigas y el periodista pasó así a la eternidad, siendo uno de los rostros conocidos que jamás se borrará de la historia de la crónica social. Y es que, después de numerosos años formando parte de la televisión, muchos han sido los momentazos que ha dejado para el recuerdo.

Extraña boda

Su famosísimo “¡Que te calles, Karmele!” fue parodiado hasta la saciedad. Un momento inédito fruto de la relación de amor-odio que ambos tenían y que el periodista repetía cada dos por tres en el programa de cotilleo Tómbola, un espacio que permaneció en pantalla entre 1997 y 2004. El pique entre ambos fue tal, que incluso llegaron a ser imitados por el dúo Cruz y Raya, accediendo además a representar una boda ficticia entre ambos en el programa que presentaba Ximo Rovira.

Duro enfrentamiento

Otro de los momentos más polémicos del periodista fue de la mano de María José Cantudo. Durante una entrevista en Dónde estás corazón, la invitada quiso lanzarle un dardo envenenado: “Mala persona, vas a arder en los infiernos”. Tras esto, y manteniendo el tipo en todo momento, el periodista sentenció: “Pues allí nos veremos”. La cantante procedió a abandonar el plató cuando, presuntamente le escupió. Un hecho que no sentó nada bien ni al presentador ni al afectado, que sentenció de forma tajante: “No pasa nada, las cosas se toman de quien vienen”.

Lúdica frase

Corría el año 2000 cuando Miguel Bosé se convirtió en otra de las víctimas de Mariñas. El espacio elegido para el ataque fue Día a día, donde Josemi Rodríguez-Sierio dio la noticia de que el cantante había sufrido un accidente de coche, a lo que el periodista contestó con un comentario que trajo mucha polémica: “Si conduces, no bebas”. Una frase que produjo de inmediato el enfado de Bosé que, aún en el hospital, quiso intervenir en el programa para dar un golpe en la mesa. “Estaba oyendo los desgraciados comentarios de Jesús Mariñas que, como siempre, es especialista en meter la pata. No se pueden hacer coletillas tan frívolas”, comunicó visiblemente cabreado. Antes de finalizar su intervención, el intérprete de Amante bandido pidió a María Teresa Campos que despidiese al colaborador.

Incómodo momento

Mariñas, junto a otros colaboradores, se ponían al frente del programa de televisión Tómbola, que acogió como primera invitada de 1997 a Chabeli Iglesias quien, por aquel entonces, fue un personaje estrella con mucho tirón en la crónica social. La hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler no se sintió cómoda con la entrevista y Mariñas, al ser consciente de la situación, le pidió al presentador permiso para que todos los periodistas allí presentes abandonasen el plató. “Me da vergüenza tu programa. ¡Esta gente son gentuza!”, dijo la invitada abandonando de forma inmediata el espacio televisivo y dejando para el recuerdo una de las frases más icónicas del mundo del corazón.

Entrevista llena de exclusivas

En 2013, Mariñas fichó por Sálvame y fue entonces cuando dio una de las entrevistas más polémicas de su trayectoria profesional. Sin pelos en la lengua, como ya acostumbraba a hacer, el periodista no se cortó y quiso poner a cada colaborador de Telecinco en el lugar que él creía que se merecían. “Lydia me cayó como el cuelo. Era muy chillona, iba siempre enseñando pierna”; “Matamoros no tiene gracia y no debería hacerse el gracioso”; “Chelo y Parada hicieron un trío con el mismo tío con el que me acosté yo”; “Creo que Chelo está contratada para recibir y ella lo tiene asumido”; “La Jurado tenía un complejo psicológico de irrealizada sexualmente” fueron algunos de los polémicos titulares que salieron de su pico de oro.