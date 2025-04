Lydia Lozano ha tenido que despedirse de una de las personas más importantes para ella. Su madre, Sol Hernández, ha fallecido a los 95 años mientras la periodista se encontraba en Barcelona. La comunicadora había viajado a la Ciudad Condal para firmar ejemplares de su libro que lleva como título La venganza de la Llorona, con motivo de Sant Jordi.

Tal y como ha trascendido, Lydia estaba cenando con el fotógrafo Gustavo González, con quien coincidió en el extinto programa Sálvame, cuando recibió esta dolorosa noticia. A su llegada al Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, y haciendo gala de su habitual simpatía, pese al complicado momento por el que está atravesando, atendió a los medios de comunicación allí congregados. Fue entonces cuando confesó que Terelu Campos había tenido un gesto muy emotivo con ella en el que es uno de los momentos más difíciles de su vida.

Lydia Lozano ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

El mensaje de Terelu Campos

Después de recordar alguna que otra anécdota con su madre, Lydia Lozano se sinceró. «Quiero decir una cosa. Estoy muy emocionada. Me ha escrito Terelu», indicó en un primer momento, muy emocionada y con la voz temblorosa. Lozano aseguró, entre lágrimas, que no se esperaba este movimiento por parte de la presentadora, pero que lo ha agradecido. «Con la caña que le he dado…», insistió.

En los últimos tiempos, la relación entre Terelu Campos y Lydia Lozano era inexistente. De hecho, la propia Lydia puntualizó en su intervención que era consciente de la «caña» que le había dado, televisivamente hablando.

Lydia Lozano llegando al tanatorio. (Foto: Gtres)

«Merece que lo diga, pero es que no ha sido un mensaje de lo comprendo porque mi madre murió… No», explicó. «Ha sido muy largo y muy bonito y lo quiero decir públicamente», reveló Lydia. Sin embargo, no quiso entrar en más detalles sobre el contenido del mismo, guardándoselo para ella y su privacidad. Por otro lado, la intención de Terelu era la de ir a dar sus condolencias a Lydia Lozano. «Está ensayando la obra y me ha dicho que quería venir. La he dicho que ni se preocupe», relató Lydia.

Terelu Campos en la presentación de ‘Santa Lola’. (Foto: Gtres)

Será el próximo 26 de abril cuando Terelu Campos debute con la obra Santa Lola, producida por su amiga Lara Dibildos, por lo que comienza la cuenta atrás para que se suba a las tablas para enfrentarse a este nuevo reto profesional. «Últimamente parecía que estaba obsesionada con ella, tengo que decirlo», recalcó Lydia Lozano, quien, en todo momento se ha mostrado muy agradecida por el escrito de la hija de la desaparecida María Teresa Campos.