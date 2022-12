De la bofetada de Will Smith al ‘semen de fuerza’ de Ortega Cano: todos los momentazos del 2022

El 2022 está a punto de finalizar, y como no podía ser de otra manera, estos doce meses han dejado una serie de anécdotas que pasarán a formar parte de la historia y del recuerdo de personas de todos los rincones del planeta. Y es que, aunque algunos de estos momentazos quizá no sean tan positivos para sus protagonistas, lo cierto es que, de algún que otro modo, han conseguido sacar una sonrisa a quienes los han visto desde la pantalla, aunque después se hayan podido sentir identificados con las personas que los han liderado.

La primera de estas grandes situaciones del 2022 no es otra que la que Will Smith llevó a cabo durante la gala de los Premios Oscar. Pese a coronarse como el ganador de la estatuilla a Mejor Actor, el intérprete no tuvo reparo en levantarse de su asiento y pegar una bofetada a Chris Rock por hacer éste último un chiste sobre la alopecia de su esposa. Algo que ha mantenido al artista alejado del foco mediático durante cierto tiempo y visiblemente arrepentido, aunque ya forma parte de la historia de estos galardones.

Fue durante el pasado mes de abril cuando Belén Esteban acudía al plató de Sálvame como de manera habitual, aunque sin llegar a imaginar que sería protagonista de una caída que marcaría un antes y un después en su vida. Y es que, la colaboradora se fracturaba la tibia y el peroné en pleno directo, sumergiéndose en una operación y en un posterior proceso de evolución en el que aún sigue estando inmersa.

Tampoco hay que olvidar el compromiso y posterior ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Todo parecía ser de color de rosa en su romance, razón por la que el empresario optó por pedir a su novia que se casara con él. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que tan solo unas horas después saldrían a la luz unas imágenes del ahora ex de la marquesa besándose con otra chica, algo que dinamitó su relación por completo y dio una serie de momentazos televisivos como la famosa frase del “metaverso” de la hija de Carlos Falcó, mientras que el hijo de Carolina Molas se refería a su futuro enlace como engagement.

No cabe duda de que la reaparición de Ana Rosa Quintana en su programa tras haber pasado casi un año alejada de éste para recuperarse del cáncer de mama, ha sido uno de los momentos más felices para Telecinco. Pero la vuelta de la presentadora vino acompañada del aterrizaje de Ortega Cano en la cadena, dando su entrevista más esperada en la que pronunció su famosa frase del “semen de fuerza” para asegurar que “iría a por la niña” con Ana María Aldón incluso ahora que su matrimonio parece estar roto por completo.

Yendo al ámbito royal, cabe destacar la inocencia de la Princesa Leonor durante su aparición en los Premios Princesa de Asturias. Y es que, mientras toda la sala se disponía a aplaudirla como principal protagonista de la cita, ella hacía lo mismo hasta que su padre, el Rey Felipe, le dijo entre risas que dejara de aplaudirse a sí misma. Algo muy diferente a lo que hacía el Rey Carlos, que no tuvo un estreno en su cargo muy feliz al protagonizar un tenso momento en el que la pluma no le pintaba bien para firmar unos documentos, perdiendo los nervios y mostrando, en cierto modo, su peor versión frente a las cámaras cuando tan solo habían pasado unos días de la muerte de la Reina Isabel.

Ahora solo queda pensar, ¿con qué nos sorprenderá el 2023? Hagan sus apuestas.