El homenaje más especial a Mario Vargas Llosa, marcado por una notable ausencia

No cabe duda de que Mario Vargas Llosa se ha convertido en uno de los personajes del momento por motivos que probablemente no le gustarían. Pese a haber intentado en numerosas ocasiones permanecer en el foco mediático por sus trabajos literarios, lo cierto es que, si algo le ha situado en el panorama nacional y social ha sido su romance y posterior ruptura con Isabel Preysler, con quien no parece gozar de una muy buena relación amistosa. Sea como fuere, el Premio Nobel ha preferido pasar página para centrarse únicamente en su trayectoria profesional, la cual va viento en popa.

Era el pasado 9 de febrero cuando el peruano se desplazaba hasta París para estar presente en la ceremonia de su ingreso en la Academia Francesa, aunque no lo hacía solo. Sus seres queridos, incluida su ex, no quisieron perderse tan importante cita, al igual que Juan Carlos I. Sin embargo, fueron muchos los allegados al escritor que no pudieron desplazarse hasta la Ciudad de la Luz por diversos motivos, razón por la que durante esta misma tarde Mario ha organizado una recepción en la que ha sentido el calor de sus familiares y amigos para, ahora sí, festejar por todo lo alto su paso al frente a nivel laboral.

En compañía de sus hijos y de algunos amigos, Vargas Llosa reaparecía en la capital con semblante serio y sin intención alguna de dirigirse a los medios de comunicación. Así lo demostraba cuando las cámaras de Gtres se acercaban a él para obtener alguna declaración sin mucho éxito, ya que el Premio Nobel optaba por guardar silencio y seguir su camino con total normalidad, haciendo caso omiso a los rumores que apuntan a una reconciliación con Patricia Llosa dados los acercamientos protagonizados por ambos en las últimas semanas.

Cabe destacar que, además de los familiares de Mario, también han acudido a la recepción otros rostros conocidos de la talla de Esperanza Aguirre. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido perderse el evento en cuestión por motivos de salud, razón por la que ha cogido las muletas y se ha desplazado hasta el lugar de los hechos tras haber admitido haberse lesionado al escurrirse por las escaleras de su casa.

Sea como fuere, y aunque hayan sido muchos los famosos presentes, Mario ha acaparado toda la atención al poder festejar su entrada a la Academia Francesa. Un hito que marca un antes y un después en una trayectoria profesional impecable y en cierto modo cuestionada por su ex, a quien no le gustaba en absoluto que en algunos de sus textos hiciera referencias negativas hacia la figura de la marquesa de Griñón. Algo que el propio Vargas Llosa negaba tajantemente y que parece importar bastante poco a Tamara Falcó, que sigue guardando un cariño especial al ex de su progenitora.