Casi dos meses después de que se conociera la noticia de la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, todavía la ex pareja sigue acaparando titulares. La pasada semana, el Premio Nobel se convirtió en absoluto protagonista de la actualidad a raíz de su ingreso en la Academia Francesa. Todo un hito en la carrera del escritor, en el que estuvo acompañado por su familia, sus tres hijos y su ex mujer, Patricia Llosa, así como por algunos amigos, en especial, por Juan Carlos I y su hija la Infanta Cristina. Una cita importante para el literato, en la que el recuerdo a Isabel Preysler estuvo presente a través de un simbólico objeto, la espada que utilizó para la ceremonia de ingreso, que encargó junto a la que fuera su novia en Toledo. Paradojas del destino.

Desde que se conociera la noticia de la ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, tanto el escritor como su entorno, así como el de la madre de Tamara Falcó han dado versiones diferentes sobre los motivos de la separación. Preysler reveló a la revista ¡Hola! que los celos infundados habían sido la razón fundamental por la que la pareja había finalizado su relación tras más de siete años junta, mientras que desde el círculo cercano del Premio Nobel aseguran que esto es totalmente falso. Asimismo, recientemente, Isabel Preysler tomaba de nuevo la palabra para arremeter contra el Premio Nobel porque, supuestamente, este se había mofado de su hija Tamara Falcó en el relato de Los vientos. La madre de Enrique Iglesias confesó en las páginas de ¡Hola! que no estaba dispuesta a tolerar que se metieran con sus hijos.

Aprovechando la celebración estos días de la Semana de la Moda en Madrid, Cari Lapique, una de las grandes amigas de Isabel Preysler, ha acudido a un acto en la capital. La madre de Carla y Caritina Goyanes no ha dudado en asistir a la velada que se ha organizado por el vigésimo aniversario de Jorge Vázquez en el mundo de la moda. Muy sonriente, Cari ha dicho a las cámaras de la Agencia Gtres que se encuentra en una muy buena etapa de su vida, centrada en su familia y en sus nietos: «Estoy de abuelona total. Me encuentro muy bien de salud, que es lo más importante, muy feliz con mi familia, mis nietos, mis nietas», ha dicho.

Muy discreta, Lapique no ha querido opinar sobre la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa: «Lo último que se me ocurriría sería hacer una declaración de Isabel Preysler. Me imagino que está muy bien. Seguro que Isabel tiene razón», ha dicho, aunque ha matizado que ella prefiere mantenerse al margen.

Sobre lo que sí ha hablado es sobre la próxima boda de Tamara Falcó: «Tamara está encantada y felicísima, y yo me alegro un montón de que esté contenta». Sobre Íñigo, reconoce que no le conoce mucho, aunque cree que es «encantador», ha dicho.