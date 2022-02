María Pombo revela todos los detalles de su operación de pecho

María Pombo es una de las influencers del momento dentro del panorama nacional. Reúne más de dos millones de seguidores y, entre otras cosas ha ido fidelizando tantos usuarios gracias a su naturalidad. Sin ir más lejos, hace unas horas compartía con sus followers los secretos más ocultos de su última intervención quirúrgica. Desde hacía algún tiempo, la mujer de Pablo Castellano, había dejado claro que quería operarse el pecho para hacerse una reducción y ahora, ha hablado sobre cómo ha tomado la decisión, con quién se ha operado y cómo se siente. Lo ha hecho vía Instagram con un preguntas y respuestas en el que ha podido intervenir cualquier usuario de la Red.

En primer lugar, ha explicado el motivo por el que se ha realizado ahora este cambio que ha supuesto para ella un antes y un después. “Tenía clarísimo que antes o después iba a pasar. Me he decidido ahora, porque desde que me quedé embarazada el tamaño se fue de madre. Después, al volver a su tamaño original se me quedaron muy vacías en la parte superior, cosa que estéticamente no me gustaba nada y eran todavía más difíciles de controlar”, ha dicho María. Además, ha recomendado realizarse dicha operación entre “los meses de septiembre a enero, en las que menos ajetreo se tenga, para llegar bien al verano”.

No solo se ha reducido el pecho, María Pombo se ha colocado unos implantes. “Los más pequeños que existen 100 cc. Decidí ponerme implantes por prevención y evitar que se me caiga o vacíe en un futuro. Por su puesto, que la ley de la gravedad es la ley de la gravedad y contra eso no hay solución definitiva”, ha respondido con humor.

Sobre si le ha dolido el posoperatorio, Pombo ha dicho que en su caso “si todo va con normalidad, sin ningún contratiempo y si sigues a rajatabla todos los consejos del médico y la pauta de antibiótico de dolos 2/3 y de incomodez 7/8 sobre 10. Defino incomodez como una sensación que no llega a ser dolor, un pinchazo de repente, no poder hacer vida normal, aunque te encuentres bien, dormir boca arriba sin hacer ningún movimiento raro…”, ha indicado.

Se ha operado en Clínica Peña, tal y como ella misma ha revelado. “He tenido la grandísima suerte de caer en manos del Doctor Juan Peñas y de su gran equipo de profesionales. Cada vez que decía a mi entorno que me quería operar el pecho, siempre, siempre, siempre me mencionaban a Juan Peñas, con lo cual, cuando ya me lo planteé seriamente fui a verle con una de mis muchas amigas que se operó hacía un año con él. Por supuesto, me enamoré de él, de su mujer y de su hija (trabajan toda la familia en la clínica)”, ha expresado María.

En cuanto a la cicatriz, la fundadora de Name the Brand ha sido muy clara, y ha dicho que es “grande”. “Si te la cuidas bien, me han dicho que acaba siendo muy llevadera y casi inexistente en algunas zonas”, ha terminado explicando.