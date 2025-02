María José Campanario niega haber estado hospitalizada y desvela cómo se encuentra realmente

María José Campanario ha reaparecido después de los últimos rumores que han circulado sobre su estado de salud. Fue la periodista Lydia Lozano quien dio un paso adelante para asegurar que la odontóloga había estado ingresada, pero no es así. Campanario ha reaparecido en Madrid y ha desvelado cómo se encuentra: «Estoy muy bien».

Los reporteros de la agencia Gtres le han recordado que, según lo que había salido publicado, había tenido un problema mientras grababa El Desafío: «No, no, estoy bien. Ya está». La mujer de Jesulín de Ubrique ha estado mucho tiempo apartada de los medios, de hecho siempre ha mantenido las distancias con la pequeña pantalla. Sin embargo, hace unos meses se acercó a Atresmedia, participando en Emparejados, el programa de Joaquín Sánchez.

María José Campanario en ‘El Desafío’. (Foto: Antena 3)

Hay que recordar que también ha concursado en Mask Singer, donde se disfrazó de oveja y fue descubierta en una de las primeras galas. Ahora ha aceptado la propuesta de El Desafío, proyecto que está producido por 7 y Acción, la empresa que creó Pablo Motos en 2007. Tal y como ha declarado Campanario, no ha tenido ningún percance durante los ensayos, al contrario. Está muy ilusionada.

Cuando le preguntan por este asunto responde: «Con muchas ganas, a ver dónde llegamos». Lo cierto es que puede pedir consejo a Jesulín de Ubrique, pues él también ha estado en una de las temporadas de este formato. Según ha contado María José, su marido le ha recomendado que disfrute de la experiencia. «Ay, que me lo pase muy bien, que me divierta».

María José Campanario con su marido en ‘El Desafío’. (Foto: Antena 3)

Campanario se ha puesto seria cuando ha escuchado el nombre de su hija. En ese instante ha cortado la conversación y ha dicho: «Se habla de las personas conocidas, ¿no? De las personas desconocidas no se habla». Para zanjar los rumores, al escuchar una nueva pregunta sobre su estado ha contestado: «Se me ve, ¿no?».

La nueva etapa de María José Campanario

Muy a su pesar, María José Campanario ha sido una de las grandes musas de la crónica social. Le ha gustado colaborar con las revistas, pero siempre se ha mostrado reticente a la hora de participar en televisión. Su timidez contrasta con la exposición de Belén Esteban, su peor enemiga. La Patrona, como se hace llamar ahora, ha dado muchas entrevistas atacando a Campanario, pero ¿qué final tiene este conflicto?

María José Campanario posando. (Foto: Instagram)

La mujer de Jesulín suele dar la callada por respuesta, aunque ahora está en una nueva era y ha decidido encarar las especulaciones. Por eso ha desmentido la información de Lydia Lozano.

«Anoche un amigo me llama y me dice que, no solamente no está en el hospital, sino en urgencias con muchísimos dolores. Que esa persona, que vive a unos 600 kilómetros de Madrid, está en un conocido hospital de Madrid», empezó diciendo en el programa Ni que fuéramos. «Esa persona es María José Campanario».

La rival de Belén Esteban, con una sonrisa e intentando mostrar una imagen tranquila, ha dejado claro que todo está en orden.