María del Monte vive una nueva odisea ferroviaria: “Increíble lo que nos está tocando vivir y aguantar”

María del Monte ha vuelto a vivir una mala experiencia a bordo de un tren, esta vez a causa de una avería que la llevaba a quedarse atrapada hasta altas horas de la madrugada en un trayecto desde Madrid a Sevilla. Algo que inevitablemente le ha recordado a la terrible situación que vivió durante el apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

«Pues otra vez me ha tocado. Increíble lo que nos está tocando vivir y aguantar”, se ha lamentado. “Averías, incidentes… pueden ocurrir. Lo que no se entiende es la falta de información ante las mismas”.

En este caso, el AVE que iba con destino a Sevilla estaba previsto para las 20:00 horas. Sin embargo, a los pasajeros se les informaba de que había sufrido cierto retraso y hasta horas después no pudieron salir de la estación. “Estuvimos parados en la estación cuatro horas. Personas mayores, niños pequeños… un caos”, ha compartido en sus redes sociales. “Nos decían que salía en media hora, y luego en otra media… y al final acabó saliendo a las dos de la mañana”.

Pese a ello, del Monte ha remarcado que las personas que trabajan en estas empresas son “profesionales como la copa de un pino y a los que le toca dar la cara”. Justo por eso, les ha dado las gracias por haber estado al “pie del cañón”. “He salido de Madrid en junio y he llegado a Sevilla en julio”, comentaba dándole cierto toque de humor.

¿El motivo de este caos ferroviario? Al parecer, desde Adif se encontraron con cierta dificultad a la hora de rescatar dos trenes que habían registrado una falta de tensión en la catenaria, lo que terminaba afectando a decenas de trenes que circulaban entre Madrid y Andalucía.

Un episodio que habrá llevado a María del Monte a revivir lo ocurrido unos meses atrás, cuando se quedaba atrapada durante varias horas sin luz ni aire acondicionado a causa del apagón. En este caso, al menos, y tal y como ha destacado la propia folclórica, no les han faltado agua ni suministros. “Estábamos con aire acondicionado, abrieron las puertas, podíamos bajarnos, pero no salir de la estación porque la cerraron a su hora. Me hice mi camita en el AVE”, detallaba en ‘Y ahora Sonsoles’.