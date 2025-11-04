María del Monte ignora el drama judicial de Antonio Tejado y se autopuntúa "11 sobre 10"

María del Monte volvió a conquistar el plató de La Revuelta este martes con su espontaneidad, su humor andaluz y su visión tan personal de la vida. La cantante sevillana, conocida como la «reina de las sevillanas» y apodada por David Broncano como «la Aitana de los años 80», no acudió para promocionar ningún disco ni para hablar de su trayectoria profesional, sino con la intención de divertirse y compartir momentos con el equipo y el público del programa. Sin embargo, como era de esperar, terminó dejando una profunda huella gracias a su carisma, su ingenio y su filosofía vital, que combina humor, humildad y autenticidad.

Desde el primer instante, la visita tuvo un arranque cómico y entrañable. María se cruzó en el plató con Candela Peña, la actriz y colaboradora hiperactiva de La Revuelta. Aunque no se conocían personalmente, sí habían hablado una vez por teléfono por «temas personales». El saludo fue peculiar: se olieron mutuamente como si fueran viejas amigas. «Muy fresca», dijo Broncano al verlas, a lo que María respondió sin perder la sonrisa: «Apestas bien». La interacción arrancó carcajadas y marcó el tono de lo que sería una entrevista divertida y cercana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Revuelta (@larevuelta_tve)

María del Monte aprovechó para explicar el origen de su nombre artístico. Nacida en Sevilla, su madre era de Cazalla de la Sierra, donde la patrona del pueblo es Nuestra Señora del Monte. «De ahí viene lo de María del Monte. Y no quiero decir más, que lo tengo como reducto», bromeó la artista. La cantante también repasó sus comienzos en el mundo musical, un terreno que, según confesó, abordó con ilusión y sin grandes expectativas económicas. Recordó su participación en el concurso Gente joven de RTVE, donde se dio a conocer y comenzó su trayectoria profesional. «Firmé contratos irrisorios porque tu ilusión es grabar un disco como sea», confesó, y añadió con sinceridad que «con lo que menos he ganado ha sido con los discos; en cambio, en los escenarios es donde siempre he vivido la verdadera recompensa».

A lo largo de la charla, María dejó patente su filosofía de vida: disfruta del presente, evita obsesionarse con el pasado o el futuro y valora los momentos felices por encima de la idea de felicidad constante. «El pasado genera depresión y el futuro, ansiedad», explicó, mientras pedía a Broncano que cambiara sus tradicionales preguntas sobre dinero y sexo por una más sincera y directa: «¿Cómo estás?». Según ella, todos tenemos problemas, y la felicidad, tal como se entiende habitualmente, no existe; existen, en cambio, «momentos felices», y ella se sentía «de 11 sobre 10». Sorprende aún más esta actitud positiva si se tiene en cuenta lo ocurrido con su sobrino Antonio Tejado.

María del Monte en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

La cantante también habló de dinero y su relación con él. Aunque antes ganaba más, María aseguró que «con lo que tengo ahora, tengo bastante». No es de guardar dinero; prefiere disfrutarlo con amigos. «Cuando te mueras, te llevas lo puesto», afirmó con su habitual mezcla de humor y filosofía. Su visión pragmática y su alegría vital conectaron inmediatamente con el público y con los colaboradores del programa.