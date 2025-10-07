Antonio Tejado (Sevilla, 38 años) atraviesa una de los momentos más complicados de su vida. Visiblemente desmejorado físicamente, sin trabajo y sin apenas apoyos, el sevillano ha recibido un batacazo en las últimas horas. La Fiscalía ha solicitado treinta años de prisión por el robo en la casa de María del Monte -en el que estuvo implicado, según el Ministerio Público, como la persona que dio la información a los atracadores-. Una noticia que ha sentado como un jarro de agua fría a su entorno, pues se ha filtrado la decisión de la justicia a los medios antes de que llegara a manos del acusado y de su defensa.

El andaluz se dio a conocer precisamente por ser el sobrino de la intérprete de Así es Triana y también por su relación sentimental con Chayo Mohedano -sobrina de Rocío Jurado- con la que fue padre en 2008 y de la que no habló en buenos términos tras su ruptura. Pronto su perfil comenzó a interesar a los medios y de hecho, estuvo en programas de Telecinco, como en Mujeres, Hombres y Viceversa -donde estuvo como asesor del amor- y en realities como Gran Hermano VIP -donde protagonizó una polémica historia de amor con Ylenia Padilla-.

Antonio Tejado en Sevilla. (Foto: Gtres)

En otros momentos de su vida, lo cierto es que Tejado era la persona que señalaba a otros por no actuar como debieran -como a la familia Mohedano-. También fue un personaje habitual en la parrilla televisiva. Sin embargo, desde que saliera a la luz el escándalo de su implicación en el robo millonario en la casa de su tía María, ha mantenido un perfil mucho más bajo de cara a los medios. De hecho, las cámaras solo lo captan cuando acude cada 7 y 21 del mes a los juzgados de Sevilla como parte de las medidas impuestas tras su salida de la prisión provisional.

Sus mayores apoyos

Desde que saliera a la luz su implicación en el robo en la casa de María del Monte, Antonio ha contado con personas que, sin duda, han sido sus mayores apoyos en estos dos años en el que ha regresado al foco mediático. El primero de ellos su abogado, Fernando Velo, que siempre ha sostenido la presunción de inocencia de su cliente.

También su madre, María José García. Durante estos años, su progenitora ha tratado de guardar silencio ante la situación legal de su hijo. De hecho, siempre se ha limitado a decir que sin duda alguna apoya a su vástago y que confía plenamente en la Justicia.

María José García, madre de Antonio Tejado. (Foto: Gtres)

Otro de sus pilares es Samara Terrón, su novia -y a la que presentó en redes sociales en 2022-. La joven -que es auxiliar de farmacia y de parafarmacia- no se ha separado de Tejado pese al escándalo y, de hecho, convive junto a él tras su salida de la prisión preventiva.

Al mismo tiempo que Tejado tiene a personas que lo sostienen en este momento, otras se han apartado de su vida -o que, paralelamente, han hablado sobre su cara B. Mientras que sí mantiene relación con su primogénito -el hijo que tiene con Chayo Mohedano- no es así con su hija en común con Alba Muñoz. «Me consta que no se le va a poner a mi hija muy fácil, si al final pasa lo que no queremos que pase que es que este señor entre en prisión, pues no se va a poner fácil para que ella pueda visitarlo», dijo recientemente.

Antonio Tejado y Chayo Mohedano junto a su primogénito. (Foto: Gtres)

Recientemente, y aunque parte de su entorno ha continuado a su lado, Leticia Requejo apuntó recientemente que su realidad «es muy simple y solitaria» y que ha apartado a muchas de «sus amistades de toda la vida».

Su llamativo cambio físico

Antes de su entrada en prisión, Tejado presumía de tener una vida de lo más equilibrada. Aunque se permitía ciertos lujos con la comida, frecuentaba el gimnasio y, sobre todo, las clases de boxeo-la disciplina en la que se volcó tras salir a la luz su implicación en el robo de la casa de su tía-. Esto ha supuesto que su físico haya desmejorado en cierta medida y que no tenga el mismo fondo físico que antes -pues a penas sale de la vivienda que comparte con Samara-. «Hay dos motivos reales por los que Antonio ha cogido peso. La primera es que ha dejado de hacer ejercicio, de hacer boxeo, que era uno de sus hobbies. La otra es por una medicación que está recetada por un terapeuta», dijo la tertuliana de Mediaset.

Antonio Tejado en Sevilla. (Foto: Gtres)

Ninguna intención de trabajar

Nueve meses después de salir de la cárcel preventiva -es decir, el pasado mes de marzo-, Requejo también deslizó que Tejado no tenía la intención de retomar su actividad laboral -ya que parte de sus ingresos provenían de sus colaboraciones en tele o en las exclusivas que ha ofrecido a lo largo de su vida-. «En esta nueva vida no tiene ningún tipo de responsabilidad ni de obligación ni de rutina. No tiene ninguna intención de trabajar y la pregunta es: ¿de qué está viviendo? Económicamente lo ayudan su madre y su novia».