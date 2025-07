José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han puesto el broche de oro a su historia de amor. El alcalde de Madrid y su mujer han dado la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, al que han llamado Lucas por su abuelo materno. De esta manera, el edil madrileño y la analista cumplen su sueño de ampliar su familia. Sin embargo, hasta llegar a este escenario tan importante en sus vidas -el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario-, hay otras ubicaciones que el matrimonio nunca olvidará: como la feria de arte FLECHA o la Monumental Plaza de Toros de Las Ventas.

Su etapa como novios

José Luis Martínez-Almeida nunca imaginó, al «estar resignado» en el amor, que en abril del 2023 -hace ya más de dos años-, encontraría a la mujer de su vida y a su media naranja -a pesar de sus diferencias en el fútbol, ya que él es del Atlético del Madrid y ella una férrea apasionada del Real Madrid-. Una tímida Teresa Urquijo, que por entonces tenía 27 años, no dudó en dar el primer paso en su relación sentimental con el alcalde, al que conoció en la feria de arte FLECHA. Sin pensarlo, la analista -que fijó su mirada en el político-, se acercó al edil madrileño para presentarse y darle su contacto. Aunque parecía sencilla, lo cierto es que el propio Almeida reconoció que, tras ello, se puso en contacto con la joven de una manera nada convencional en el siglo XXI: a través de un correo electrónico.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Pocos meses después, tras su primera cita que tuvo lugar el 12 de mayo del 2023 justo cuando arrancaba la campaña electoral, el matrimonio haría su primera reaparición pública y, como no podía ser de otra manera fue en la Plaza de Toros de Las Ventas. Desde entonces, tanto el regidor de Madrid como su esposa son dos abonados más en la Feria de San Isidro y en contadas ocasiones se han perdido una tarde de toros en la capital.

Los escenarios que han marcado su matrimonio

Solo un año después de su primera cita, el 6 de abril del 2024, Almeida y Teresa se comprometían para siempre ante los ojos de Dios. Ambos quisieron que su unión estuviera bendecida y, debido a sus convicciones católicas, no dudaron en entonar el ‘sí, quiero’ en la parroquia de San Francisco de Borja cuando a penas llevaban once meses de relación sentimental. En las inmediaciones del templo, el ya convertido matrimonio -que ha tratado de llevar con la máxima discreción su historia de amor- no dudó en posar ante los medios para regalarnos un posado de lo más romántico convertidos en marido y mujer.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo el día de su boda. (Foto: Gtres)

Ya convertidos en marido y mujer, Almeida y Urquijo dieron otro de los pasos más importantes en su relación. Tras el ‘sí, quiero’, el alcalde y la analista se mudaron juntos a un piso de 220 metros cuadrados en el distrito de Chamberí, a escasos 50 metros de los padres de Teresa. Es en esta vivienda donde dentro de muy poco el regidor y su mujer empezarán una nueva etapa -y la más ilusionante- junto a su hijo Lucas y donde ya han recibido a la Reina Sofía, a la que invitaron a cenar.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Madrid. (Foto: Gtres)

Tanto en su relación como en su matrimonio, su historia tiene un hilo conductor clave: Madrid. Durante estos últimos dos años, tanto Teresa como José Luis han tenido muy presentes sus raíces y es habitual que en sus apariciones hagan guiños a su ciudad -como fue en su boda al bailar un chotis-. De hecho, en la recta final de su embarazo, Urquijo no dudó en acompañar a su marido a la Pradera de San Isidro, con motivo de la festividad del patrón de la capital española, donde también se dejaron fotografiar por los medios.