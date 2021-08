Hace algunos días, Concha Velasco aseguró en una rueda de prensa que se había visto obligada a vender algunos enseres personales para poder bajar a la farmacia a comprar medicamentos. Unas declaraciones con motivo de su esperado regreso a las tablas, en las que, una vez más, hizo gala de la sinceridad que siempre la ha caracterizado. La intérprete habló largo y tendido sobre su vuelta a los escenarios y no dudó en asegurar que la pandemia de la covid había supuesto un duro golpe a nivel económico para ella, ya que la había dejado sin ingresos durante varios meses: «no me importa decirlo. He tenido que vender todo lo que tenía en mi casa porque cuando no se cobra, hay que hacerlo», confesaba.

Unas polémicas afirmaciones a las que no ha dudado en responder su hijo, Manuel Velasco. El joven ha atendido en exclusiva a las cámaras de la agencia Gtres y ha matizado las declaraciones de la actriz. “Estoy muy desbordado y muy sorprendido por esta situación que se ha salido de contexto, pero muy agradecido a vosotros que lo queráis contrastar y yo, como siempre os contesto, aquí estoy”, ha asegurado.

Manuel mantiene que no es cierto que su madre tenga problemas económicos: “sé que lo ha dicho porque he oído la grabación, pero no es cierto. A mí lo que me sorprende es que todo el mundo sabe cómo es mi madre, que para mí es la mejor actriz del cine y del teatro español, pero tenéis que entender que es una estrella tan enorme, que es artista, estrella y maravillosa desde que se levanta hasta que se acuesta. Es su forma de hablar”, ha recalcado.

Velasco ha asegurado que le gustaría que la intérprete bajara un poco el ritmo de trabajo que lleva en estos momentos: “sí que me gustaría que dejara de trabajar de manera tan continuada para que pudiera empezar a cobrar su pensión, la pensión de mi madre con todo lo que ha cotizado con todos los años que ha trabajado, es muy alta, entonces cuando estás dado de alta no la ingresas y hasta que ella no deje de trabajar no sabrá y podrá estar tranquila sabiendo que tiene ese ingreso mensual de por vida, porque es su pensión maravillosamente bien ganada y así ella estará tranquila porque no tendría que trabajar más salvo que a ella le apetezca y a ella le apetece”.

Reconoce que el confinamiento afectó a Concha Velasco tanto mentalmente, como físicamente, pero nada que no hayan podido solucionar entre toda la familia. “La pandemia nos ha provocado a todos una gran inseguridad, porque no sabíamos lo que iba a durar, entonces esto a las personas más vulnerables les ha creado una sensación de incertidumbre tremenda. Mi madre durante la pandemia lo pasó muy mal porque es el periodo más largo de su vida en los que no trabajó. Los tres meses en los que estuvimos todos encerrados en casa, ella no trabajaba, tenía que haberse puesto a ensayar ya “La habitación de María”, cuyo estreno estaba programado para mayo de 2020 y se retrasó a agosto en San Sebastián. Esa incertidumbre a las personas mayores les provoca mucho desasosiego. Yo le decía: “mamá, no pasa nada si al final no hacemos la función, tú preocúpate de ti. Si no se estrena, tú a cobrar tu pensión, que es muy alta, y a disfrutar de tu nieto, de tus hijos, de tus sobrinos y a vivir tranquilamente”, pero claro, yo lo digo siempre, a las leyendas vivas les quitas su arte y su oficio y es muy difícil que quieran hacer otra cosa porque es su vida y también hay que entenderlo”, asegura.

Manuel confiesa que la artista no es partidaria de hacerlo y que a sus casi 82 años hay veces en las que se pone a hablar y realiza confesiones que se pueden sacar de contexto y, por ello, pide consideración, respeto y protección para la intérprete: “es muy complicado, yo puedo recomendárselo, pero no puedo obligarla y luego lo que sí le digo es: “ten cuidado con tus declaraciones porque hablas y de repente dices una cosa, se saca de contexto y mira la que se ha liado” y a mí no me importa salir a desmentirlo, pero no me quiero pasar toda la vida así. Yo salgo ahora, podéis ir a su casa y no lo sé, no sé qué más decir para tranquilizar a todo el mundo. Yo si de algo presumo es que soy serio, pero siempre digo la verdad”, sentencia.

El joven mantiene que, desde su perspectiva, lo ideal sería que la actriz se limitara a hacer apariciones puntuales en teatro y televisión y disfrutar de una vida tranquila y rodeada de sus seres queridos: “yo no quiero que ella lo deje de un día para otro, sí que creo que esta gira que está haciendo debe ser la última. Lo hablo con ella todos los días de su vida durante los últimos 10 años”, asegura.