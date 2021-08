Concha Velasco regresa a los escenarios a sus 81 años

Pocas personas hay con tanta energía como Concha Velasco. El próximo mes de noviembre cumple 82 años pero para ella la edad es solo numero. Tiene vitalidad de sobra y cuerda para rato. Por eso se empeña en no dar ese paso al lado con el que ha amagado en alguna ocasión. Después de descansar algunos días este verano, la vallisoletana regresa por todo lo alto.

La actriz interpretará del 19 al 22 de agosto la función ‘La Habitación de María’ en el Teatro Arriaga de Bilbao. Y no es una obra más ya que contará con la dirección de su hijo, Manuel Martínez Velasco. La hora de representación fijada para los días son las 19.00 horas y en el recinto se guardarán todas las medidas de seguridad pertinentes relacionadas con la pandemia por COVID-19.

Con una duración de algo más de 70 minutos, el precio de las entradas oscila entre los 12 y los 25 euros, si bien hay grupos concretos que por sus condiciones concretas pueden obtener descuentos. La trama gira en torno a la célebre escritora Isabel Chacón -interpretada por Concha Velasco-, de 80 años. La flamante ganadora del Premio Planeta, que no pudo recoger en persona por la agorafobia que sufre, festeja su aniversario sin ningún tipo de acto público, ni familiar, como viene siendo habitual en los últimos años.

Son 43 años, en concreto, los que Chacón lleva recluida en su domicilio por su condición, la planta 47 de un rascacielos madrileño que ha convertido en su fortaleza y donde todo lo que necesita (comida, ropa, medicamentos…) le es llevado a casa. Esa noche se produce un incendio y todos los inquilinos son obligados a evacuar el inmueble. Pero para Isabel esto es imposible, sencillamente «no puede» salir de casa. A medida que las llamas van llegando a la azotea, exactamente durante 75 minutos, Isabel tendrá que tomar la decisión más importante de su vida afrontando con un inteligente sentido del humor sus miedos, sus fantasmas, y todos los traumas de su vida que le han llevado a esta encrucijada, antes de que sea demasiado tarde.

Velasco se pone de nuevo bajo la dirección de su hijo. Un tándem familiar que se pone en escena después de conocer el nombre del padre biológico del hijo de Concha. Fue hace unos meses cuando reconoció en ‘Sábado Deluxe’ cómo tuvo lugar la concepción de su primogénito: «Estaba muy enamorada de Fernando, pero él estaba casado en ese momento, cuando estábamos rodando ‘Las largas vacaciones del 36’. Estaba tan locamente enamorada, que le dije que nos casásemos. Ante esto, me dijo que no se podía casar porque era un hombre casado, y me sentó fatal. Oculté mi embarazo, pero me desmayaba continuamente rodando. Pensé incluso en abortar, pero en el rodaje me bajé de la mesa y dije ‘a este niño lo tengo yo».

De este modo, Concha Velasco vuelve a hacer teatro, después de que en 2020 comunicará su adiós a las tablas por motivos de salud. Unos meses antes había bromeado sobre su retirada, asegurando en una entrevista con ‘El Mundo’ que «no me puedo retirar porque tengo que pagar a Hacienda».