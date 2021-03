Este sábado la invitada a ‘Sábado Deluxe’ ha sido una de las actrices más conocidas de nuestro país, Concha Velasco. Durante la conversación, la intérprete ha soltado una bomba que ha dejado tanto a Jorge Javier Vázquez -presentador del formato-, como a los colaboradores atónitos. A sus 81 años ha revelado el verdadero nombre del padre biológico de su hijo Manuel Martínez, ya que hasta ahora no había salido a la luz. De esta manera, ha querido revelar que el progenitor de su primer hijo era Fernando Arribas.

La actriz ha explicado que lo ha contado ahora porque el director de la escuela de cine en la que estudió su hijo, falleció el pasado 24 de enero, y que ella nunca quiso compartir esta información “para guardar su intimidad”. Sin duda, una noticia que nadie se esperaba. Concha Velasco ha contado que se enamoró perdidamente de Arribas estando él casado. «Estaba muy enamorada de Fernando, pero él estaba casado en ese momento, cuando estábamos rodando ‘Las largas vacaciones del 36’. Estaba tan locamente enamorada, que le dije que nos casásemos. Ante esto, me dijo que no se podía casar porque era un hombre casado, y me sentó fatal», ha desvelado.

También, que en un primer momento intentó ocultar su embarazo a todo el mundo. «Oculté mi embarazo, pero me desmayaba continuamente rodando. Pensé incluso en abortar, pero en el rodaje me bajé de la mesa y dije ‘a este niño lo tengo yo», ha relatado a Jorge Javier Vázquez, que ha escuchado con atención las confesiones de la invitada.

Durante los primeros meses de embarazo, Concha ha contado que se hizo todas las pruebas para abortar, pero que finalmente decidió seguir adelante siendo una mujer soltera. “Mi familia se pudo contentísima ante la noticia y estuvimos muy unidos”, ha dicho con una tierna sonrisa al recordar aquella etapa de su vida hasta ahora desconocida.

Más tarde, Concha Velasco conoció a Paco Marsó, que decidió que el niño era suyo. «Yo le conté a Manuel que su padre biológico es Fernando Arribas y él me dijo: ‘mi padre es Paco Marsó», ha confesado la actriz, que ha dejado claro que la relación con Fernando Arribas siempre fue buena. De hecho, han pasado las últimas cuatro navidades las han pasado juntos. “Le echo mucho de menos”, ha dicho todavía afectada por su triste pérdida. Por otro lado, ha querido puntualizar que Maró “fue un mal marido, pero muy buen padre”, y que ella decidió tras su muerte que jamás volvería a conocer a ningún otro hombre.

La llamada de Isabel Pantoja a Concha Velasco

Concha Velasco ha concedido una de sus entrevistas más íntimas en ‘Sábado Deluxe’, donde ha hablado de su vida privada con total naturalidad. Además de revelar el verdadero nombre del padre biológico de su hijo Manuel, ha destapado otro de sus secretos, que tiene que ver precisamente con Isabel Pantoja. Resulta que cuando la tonadillera ingresó en prisión, esta intentó ponerse en contacto con ella. Sin entrar mucho en detalles, la intérprete ha contado que la artista le llamó para agradecerle las palabras que había dicho en televión. «Me duele mucho lo que le está pasando a Isabel. Pienso en lo triste que debe ser para ella haberse equivocado en la vida. Yo mando desde aquí, caiga bien o caiga mal, un beso fuerte a Isabel, yo te quiero», ha sentenciado Velasco en relación al distanciamiento entre la cantante y su hijo, Kiko Rivera.