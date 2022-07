Si hay una realidad, esa es que la manicura se ha convertido en un must have de belleza. Llevar las uñas pintadas, ya se semipermanente o acrílicas, ha pasado a ser un ritual mensual, además de transformarse en una seña de identidad. ¿Alguna vez has oído a alguien decir que cuando se quita los anillos se siente desnudo? Pues esto es prácticamente lo mismo. El color en las uñas es ya una absoluta tendencia y más ahora que llega la temporada estival, donde todas nos atrevemos a hacer lo que durante el invierno no hacemos. Colores neón, dibujos o uñas XL, lo que sea para lucir como nunca en verano.

Sin embargo, con el cambio de estación, cuando todas las personas se desplazan a su sitio de confianza para disfrutar de las vacaciones, es mucho más complicado poder asistir a un centro de belleza o a una manicurista para que te arregle el desastre. Es por ello que, siguiendo el lema de ‘renovarse o morir’, las marcas más conocidas de manicura han creado el mejor aliado, la opción perfecta para lucir uñas nuevas allá donde vayas.

Rosalind, una de las firmas más aclamadas dentro de la industria de la belleza, ha lanzado al mercado una pluma para pintar uñas, revolucionando por completo el concepto de esmalte y su tradicional pintauñas. Este lápiz está listo para un uso inmediato en el momento en el que se desempaqueta, sin complicaciones. Una solución revolucionaria y lujosa para tener las uñas siempre listas y al alcance de todos. Su cómodo packaging ha logrado que sea mucho más fácil pintarte las uñas sin ser una profesional, además de poder incluirlo en tu neceser de viaje. Su capacidad es de 5 ml y está disponible en la página web remesador.es por un precio de tan solo 5,20€.

Y es que, con las vacaciones ya aquí, hemos visto necesario crear un kit de manicura para viajes que te puede sacar de más de un apuro. Lejos han quedado ya las limas, el cortaúñas y el quitacutículas. Ahora, además de la pluma, una lima electrónica nunca viene mal. Una forma de cuidar las uñas en un único objeto que cuenta con 5 fresas para diferentes acciones por solo 10,80€, haciendo la función de limar, cortar y quitar cutículas todo en uno.

Pero, si tu pasión por la manicura va más allá de los básicos, en esta web también tienes varias opciones para convertir tu esmaltado en algo único y lleno de glamour. Además de tener el base coat y el top coat junto a la lámpara UV para conseguir un esmaltado semipermanente de lo más profesional, también están disponibles varios complementos para hacer de tus uñas algo súper chic. En primer lugar, remesador.es cuenta con un bolígrafo profesional para decorar con cristales, un aparto ideal para colocar ese toque de brillo de la forma más sencilla y por un módico precio de 7,40€. Rondando los tres euros, también hay a la venta brillo y polvo glitter para decoración, además de plantillas de uñas creativas con una aplicación de lo más sencilla.

Y si tu furor por la manicura no va tan lejos y solo buscas un kit que tenga todo lo esencial, esta página web cuenta con un set por 9,90€ con todo lo necesario para hacerte tú misma la manicura rusa y lucir unas uñas arregladas.