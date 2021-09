Consigue la manicura de Tamara Falcó con esta selección de pintauñas

Tamara Falcó es un gran referente en el mundo de la belleza y de la moda. Cuando hace unos días nos enteramos de que se había convertido en la nueva embajadora de OPI, supimos que que teníamos que fijarnos en ella para saber cuáles van a ser las nuevas tendencias en manicura que se van a llevar este otoño-invierno 2021.

OPI es la empresa líder mundial en el cuidado de las uñas. Disponible en más de 100 países, ofrece un catálogo de productos muy amplio que incluye tratamientos de uñas, limas, acrílicos… Bien conocida por su fórmula excepcional, todos los esmaltes pigmentados son duraderos y resistentes a los arañazos.

Como era de esperar, la hija de Isabel Preysler no ha tardado en mostrarnos su manicura con los productos de OPI. Y, aunque era difícil sorprendernos… ¡Lo ha conseguido! La joven ha apostado por un tono anaranjado, ideal para esta época del año.

Casi con total seguridad se trata del esmalte My Italian is a Little Rusty de la Colección Milán, cuyo precio ahora es de 12,95 euros gracias al 20% de descuento en LookFantastic.

Formulado con la «receta estrella» de OPI, tiene un acabado brillante que dura hasta una semana y ofrece una fijación muy resistente.

Se aplica con el exclusivo cepillo ProWide de OPI, especialmente diseñado para ofrecer la máxima precisión. ¡Manicura profesional en casa sin errores! El producto está fabricado en EE.UU.

Principales tendencias en manicura este otoño

En otoño, toda la gama cromática de los marrones funciona muy bien a la hora de lucir una manicura espectacular. Una opción 100% segura si no queremos arriesgar demasiado con el diseño de las uñas.

Una de las tendencias en auge es la «uña al natural». Los tonos nude serán los grandes protagonistas de la temporada. Una opción muy versátil y, sobre todo elegante, que consigue que las manos se vean más bonitas y estilizadas.

Y, por último, el verde botella va a estar muy presente en las manicuras monocolor. ¡Merece la pena tenerlo en cuenta!