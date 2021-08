La tragedia sacude la vida de la familia de Isabel Preysler. Este domingo 22 de agosto, Beatriz Arrastia, madre de la socialité ha fallecido a los 98 años, tal y como ha informado ‘ABC’. Siempre fue una mujer muy discreta y se mantuvo en un segundo plano pese a ser la matriarca de una de las familias más mediáticas de la crónica social de nuestro país. Llevaba residiendo en Madrid desde hace más de veinte años, concretamente tras la muerte de su marido en 1992. Beba, como la llamaban cariñosamente sus nietos, se trasladó de Manila a la capital, a la casa que en esos momentos compartía con su por aquel entonces marido, Miguel Boyer.

Desde entonces, la relación con sus nietos era más estrecha debido al contacto que tenía con ellos por residir en la misma ciudad. De hecho, Tamara Falcó siempre había sido una de sus debilidades. En una ocasión, la marquesa de Griñón y Julio Iglesias Jr., llevaron a su abuela hasta un plató de televisión para sorprenderla. Esa fue su primera vez, pues nunca había acudido al medio para conceder ninguna entrevista ni nada por el estilo. Siempre estuvo ajena, aunque su familia siempre estaba en el ojo del huracán.

‘Volverte a ver’, formato presentado por Carlos Sobera fue donde se dio a conocer más a fondo Beatriz. Entrañable e ilusionada. Así se mostró durante toda su intervención en la que se deshizo en halados hacia su hija, Isabel Preysler. “Es maravillosa, vale su peso en oro”, expresó orgullosa. También dijo que, “mis nietos son maravillosos. No te puedes imaginar el cariño que les tengo. Ese cariño tan importante en la vida que me sale del alma. De pequeños el más travieso era Enrique. Julio no lo era tanto, pero ya de mayor es otra cosa. A Tamara hay que admirarla, ha montado un negocio que da gusto”. Por su parte, Tamara también dejó constancia de lo importante que era su Beba para ella. “Mi abuela vino a casa cuando yo tenía 15 años, iba a misa todos los días», confesó.

La triste noticia ha pillado a Ana Boyer al otro lado del charco. La hija de Isabel Preysler y Fernando Verdasco están en Nueva York, una ciudad en la que ya han estado en varias ocasiones, aunque esta ha sido la más especial porque este sábado el benjamín de la familia celebraba sus ocho meses de vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Boyer Preysler (@anaboyer)

Por el momento, ningún miembro de la familia se ha pronunciado al respecto, pues es necesario recordar que son muy celosos de su intimidad, y en muy pocas ocasiones revelan datos o detalles de su vida privada.