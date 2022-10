Lucia Serrano, la hija mayor de Arancha del Sol que triunfa en la red

Parece que fue ayer cuando Arancha del Sol y Finito de Córdoba se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama nacional. Después de varios años consolidando su historia de amor, se dieron el ‘sí, quiero’ en la iglesia Santa Marina de Aguas Santas. Apenas un año después nació Lucía Serrano para llenar sus vidas de alegría. Hoy, 15 de octubre, la joven promesa de las redes sociales cumple 20 años en un momento en el que su perfil de influencer está más en auge que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Serrano (@luuserrano15)

Aunque la hija de Arancha nunca ha tenido la atención mediática de otras hijas de toreros como puede ser el caso de Julia Janeiro, lo cierto es que actualmente cuenta con un nutrido grupo de seguidores que va en aumento. Y es que, pese a que su Instagram no es el escaparate de marcas de moda o belleza con las que podría colaborar dado su conocido perfil, lo cierto es que su continuo lazo con ¡Hola! la podría convertir próximamente en un personaje más de la crónica social. Una joven en ascenso que nunca ha pasado desapercibida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Serrano (@luuserrano15)

En su perfil de Instagram, Lucía muestra su pasión por la moda, la buena relación que mantiene con su padre -a quien ayuda como moza de espadas-, su faceta más familiar y el amor hacia los animales. La hija de Finito de Córdoba cuenta con un feed muy cuidado en el que, además, ha querido destacar lo mucho que ama el arte, creando una carpeta exclusiva en la que dejar constancia de sus pinturas y su evolución sobre el papel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Serrano (@luuserrano15)

Fue hace dos años, con motivo de su mayoría de edad, cuando Lucía se dejó ver por primera vez en las páginas de ¡Hola!, con un emotivo reportaje junto a su madre, su mayor inspiración. «La nuestra es una relación de madre e hija. A mí nunca me gustó que se metieran en ciertos temas y procuro hacer lo mismo con ella, aunque me cueste a veces muchísimo, pero si me pide opinión, se la doy sin paños calientes”, confesó por aquel entonces Arancha del Sol.

Además, en la entrevista, Lucía reveló que iba a estudiar Diseño Gráfico y Multimedia en Madrid, pues su pasión desde pequeña siempre había sido dibujar. Y es que, aunque parece haber seguido los pasos de su madre en cuanto a posar se refiere, la joven tiene claro que las artes es su vocación. “Pintar es lo que más me gusta, leer poesía también me encanta… En general, todo lo que tenga que ver con el arte”, confesó al maganize.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Serrano (@luuserrano15)

Ahora, con motivo de una nueva vuelta al sol, se podría decir que el universo 2.0 está ante una gran promesa de las redes sociales. Un rostro que se sumaría a un gran grupo de influencers hijas de toreros que han conseguido labrarse un gran futuro en Instagram. A esta lista pertenecen tanto Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que cuenta ya con 232 mil seguidores, aunque huye de la prensa; Tana, fruto del amor que un día se profesaron Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, que es la más discreta del grupo en las redes; o Alba Díaz Martín, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, una prometedora influencer que ya se codea de los rostros más conocidos de internet.