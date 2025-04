El pasado mes de octubre falleció el hermano de Paz Padilla. Luis Padilla era el propietario de El Tompeta, un chiringuito playero en Zahara de los Atunes. Lugar de encuentro de la familia durante las vacaciones de verano. Fue en febrero cuando Paz y su hija Anna anunciaron que, para darle continuidad al sueño de Luis, reformarían el chiringuito y seguirían su legado: «El Trompeta nunca se irá de nuestras vidas». Una aventura en la que embarcaron con la motivación de mantener un espacio que les ha regalado tan buenos momentos. La reapertura del chiringuito ha trasladado a Paz a sus momentos con Luis en ese local y ha roto a llorar al inaugurarlo.

Como buena influencer, la hija de Paz Padilla ha contado a sus seguidores a través de su perfil de Instagram, cómo ha sido el proceso que han llevado a cabo para resurgir el negocio. Un recorrido que no ha sido fácil, pero que ella ha tratado de romantizar pensando que «las cosas que se hacen con el corazón siempre salen bien». Anna Ferrer ha querido agradecer a todas las personas que las han ayudado en este nuevo proyecto y en especial a Luis por dejarle ese maravilloso legado de unión familiar.

«Cada día surge un imprevisto nuevo: un mueble que llega roto, un patrón que no queda como debería, 3 goteras que no paran, no doy con el tejido que me gusta, una entrega que se retrasa, una reunión que no sale bien…». Un camino lleno de piedras que terminaba con la inauguración del beach club. Al evento, Paz llegaba con los ojos tapados. Allí la esperaban numerosos amigos que han querido acompañarlas en esta aventura. Tras descubrir el nuevo local y ver a toda su gente, la actriz no ha podido evitar emocionarse.

Anna Ferrer Padilla durante las obras de ‘El trompeta’. (Foto: Instagram)

Durante la reapertura de El trompeta, Paz y Anna han querido dedicarles unas palabras de agradecimiento a los presentes. Echando la vista atrás, confiesan que «ha merecido la pena. Estar hoy aquí con toda la gente que le quería y que nos quiere, escuchando ‘My Way’, mirando al cielo y poder dar las gracias por habernos permitido continuar con su legado rodeadas de semejante multitud, es todo un regalo para nosotras. Somos muy afortunadas», admitían emocionadas.

«Parecía que no iba a llegar nunca, pero aquí estamos», pronunciaba aliviada la hija de la presentadora. A lo que su madre ha respondido con un «ole». Después de brindar, Paz ha querido dejar claro que «no es un negocio, es un sueño, es un legado, es familia, es amor, es recuerdo» y ha puesto el broche final a sus palabras con un emotivo: «Va por ti, hermano, te quiero».

Anna Ferrer y Paz Padilla brindando. (Foto: Instagram)

A la cita no han faltado numerosos rostros conocidos. Anita Matamoros, Marta Riumbau y su hija Julieta o el periodista José Antonio León han sido algunas de las personas que han querido acompañar a las Padilla en esta nueva aventura empresarial.

Este último ha hecho su particular homenaje a través de redes sociales: «Algo más grande que una inauguración. Hoy, entre abrazos, recuerdos y una brisa que olía a mar y a vida, abría sus puertas ‘El trompeta’. Más que un bar, es un homenaje. La celebración de una vida y un legado que ahora sigue latiendo a través de su familia».