El lado más desconocido de La Húngara: dos décadas de éxito después de ser madre a los 15 años

Todo el mundo la conoce como La Húngara, pero lo cierto es que se llama Sonia María Priego Bárbara. Tiene 45 años, nació en el municipio sevillano de Écija y lleva más de dos décadas actuando sobre los escenarios de nuestro país. A lo largo de su carrera ha sacado canciones que forman parte de la historia de la industria musical española, como Tengo que impedir esa boda, Te como tu cara o Miénteme. Además, también ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas tan reconocidos como C. Tangana, Nyno Vargas, Taburete o Omar Montes, entre otros muchos.

Sin duda, cuenta a sus espaldas con una exitosa trayectoria y ampliamente conocida por el público, a diferencia de su faceta más privada, la cual siempre ha preferido mantener en la más estricta discreción. No obstante, a pesar de su intención, su popularidad en la música ha hecho imposible que no salgan a la luz ciertos detalles de su perfil personal.

La Húngara en un concierto en Sevilla. (Foto: Gtres)

Cuando tan solo tenía 13 años, La Húngara se enamoró de un amigo de su hermano y dos años después se quedó embarazada de su primera hija. Tal y como contó la propia cantante en el programa Madres de Canal Sur, en un principio no contó nada a su familia, yendo al colegio como si nada y cumpliendo con su rutina de una niña adolescente, así como tampoco visitó al médico en ningún momento de la gestación por el miedo a la reacción que pudieran tener sus seres queridos. El día del parto le entró un dolor muy fuerte y acudió al hospital. Todo el mundo pensaba que era apendicitis, pero la sorpresa de todos fue enorme cuando salió del quirófano con una niña de 2,760 kilos en sus brazos a la que le puso el nombre de Laura.

Sonia se crió en una familia muy humilde y, cuando se convirtió en madre, le tocó madurar de golpe, trabajando en todo lo que podía, tal y como ella misma ha contado en varias ocasiones. Aun así, nunca dejó de luchar por su sueño de convertirse en artista. Y dicho y hecho, así fue. Seis años después de que llegara al mundo su primogénita, grabó su primera maqueta y en 2001 publicó su primer disco.

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Mientras su fama comenzaba a subir, La Húngara se convirtió en madre por segunda vez con el mismo hombre con el que tuvo a su hija mayor, Laura, cuya identidad siempre se ha mantenido en el anonimato. Sin embargo, en esta ocasión, vivió su segundo embarazo de una manera muy diferente, ya que no lo ocultó en ningún momento. A su segunda hija la llamó Sonia, como ella, y al igual que su hermana mayor, también heredó la vena artística de su madre. Por otro lado, en 2013, la cantante adoptó a Mohammed, un niño senegalés al que conoció en la playa de Chiclana cuando tan solo tenía 8 meses.

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Además de ser madre joven, La Húngara también se ha estrenado como abuela antes de cumplir los 40 años gracias a su primogénita Laura, quien ya ha sido madre de dos niños; Manuel y León, de los que la artista presume con orgullo.