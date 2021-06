La Húngara rememora cómo fue ser madre con tan solo 15 años

Puede que el nombre de Sonia María Priego no diga nada en un primer momento, pero todo cambia cuando nos referimos a ella por su apelativo profesional ‘La Húngara’. La artista vuelve a los escenarios tras un largo parón provocado por la pandemia. Han transcurrido dos décadas desde que empezó a afinar su garganta para deleitar en el flamenco, pero ahora revela estar un momento de lo más dulce en lo que a su vida personal y profesional se refiere.

En una entrevista en exclusiva con la agencia Gtres, la de Écija rememora sus inicios en la música, cuenta cuáles son para ella sus trabajos más exitosos y cuenta cómo se llevó a cabo un sueño cumplido para ella: grabar una canción junto a C. Tangana, uno de sus artistas favoritos. Entre otras de sus confesiones ha destacado las ganas que tiene de hacer un éxito junto a Omar Montes, al que considera parte de su preciosa familia.

Se le cambia por completo la expresión cuando se le habla de sus dos hijas, Lauri y Sonia, así como del pequeño Mohamed, un niño senegalés al que amadrinó en 2013 y que considera sangre de su sangre a pesar de no haberle sentido dentro de su barriga. Asegura que una de sus prioridades en la vida es pasar tiempo de calidad junto a los suyos y, además, nos habla de esa nueva faceta como abuela, que ha conseguido experimentar gracias a Manuel, el niño de su hija Laura, para el que ya ha compuesto una emotiva canción.

Su caso es bastante atípico ya que fue madre con tan solo 15 años. Así recuerda ella esta precoz experiencia, justo en medio de sus primeros pasos en la música: «La verdad es que me tocó desde muy jovencita porque tuve a mi hija muy joven, yo empecé dando clases de baile en la casa de las niñas, en un barrio tenía un grupito de cinco niñas, que nos reuníamos en el patio de las niñas y allí yo las enseñaba, luego ya cuando vi que tenía mucha demanda y que la gente quería aprender a bailar conmigo, ya me alquilé mi local y ahí me tiré un montón de años (…) yo he cantado siempre, me empezaron a llamar para fiestas privadas, festivales y lo hacía todo porque la necesidad me hacía trabajar», cuenta.

Madre más que experimentada, hace un tiempo que se estrenó como abuela. La Húngara cuenta cómo está viviendo ese papel y revela la intrahistoria de la canción que le ha dedicado a su nieto: «Es un tema que compuse yo y un tema que a la gente le ha gustado muchísimo y cuenta un poco la historia de cuando tu hija te llega y te da la noticia de que está embarazada, que al momento se te hace todo como un poco grande, pero que luego es lo más bonito que le puede pasar a una madre y un nieto es lo más grande, aunque mira que es grande la palabra porque eso de nieto a mí me suena… yo no quería que me dijera abuela, empezó a decirme mama, pero ahora mira si es listo, que sabe que a mí no me gusta que me diga abuela y me lo dice. Para las que hemos sido madres jóvenes, que somos ahora jóvenes, abuela… es una palabra grande porque claro, yo que soy de un pueblo de Sevilla pues para mí una abuela es una abuela», se explaya.

La Húngara, C. Tangana y el ‘tú me dejaste de querer’

La artista sevillana también ha valorado en la entrevista el sueño cumplido que fue poder hacer el éxito ‘Tú me dejaste de querer’ junto a C. Tangana: «La verdad es que trabajar con C. Tangana ha sido para mí un orgullo, un placer porque yo ya era admiradora de él y aparte de gustarme como artista, me gusta como persona porque es un tío super trabajador, currante… me ha gustado y he aprendido mucho de él. Se rodea de una gente maravillosa, lo único que te puedo decir son palabras bonitas y sobre todo imagínate, que de pronto C. Tangana se dije en ti y diga: “oye, que tengo un tema” y yo lo primero que le pregunto es: “¿por qué yo?” y él me dijo que este tema estaba pensado para que lo cantara yo, entonces un orgullo y un sueño del que todavía no me he despertado. Cuando veo la cantidad de reproducciones que tiene y el pelotazo que ha dado, yo todavía estoy ahí como en una nube y la verdad es que muy contenta y agradecida de que se acordara de mí para hacer esta colaboración, espero que no sea la última». También expresa que le gustaría hacer una canción con Omar Montes.