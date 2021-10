Nuevo miércoles de revistas. Esta semana la actualidad de las publicaciones del corazón viene cargada de temas. La revista Semana lleva a su portada uno de los testimonios más esperados de los últimos tiempos. Se trata de una entrevista en exclusiva con Gustavo, el hombre de confianza y mano derecha de María Teresa Campos. Gustavo lleva más de tres décadas al lado de la matriarca del clan, aunque siempre ha preferido permanecer en un discreto segundo plano.

Es ahora cuando por fin, y con el beneplácito de la veterana comunicadora, se ha decidido a hablar. Sin tapujos y a corazón abierto, Gustavo revela en las páginas de Semana algunas de las claves de la etapa en la que Bigote Arrocet convivió con María Teresa Campos: “no podía estar más tiempo callado sabiendo lo que sé”, asegura, y mantiene que “la verdadera cara de Edmundo es bien distinta”. Según recalca, el chileno es “mentiroso, embaucador y astuto” y asegura que ha visto llorar mucho a Teresa, ya que “estaba muy enamorada”. No es el único tema que la revista lleva a su portada, que publica también unas imágenes de Rocío Carrasco grabando el documental sobre su madre en Chipiona, así como una entrevista en la que Isa Pantoja se muestra tajante: “no voy a permitir que mi hermano me humille”, sentencia.

La revista Lecturas también publica uno de los platos fuertes de la semana. La publicación lleva a portada la impactante noticia de la separación de Antonio David y Olga Moreno. Apenas unos días del estreno del nuevo canal de YouTube del excolaborador, la revista anuncia que las familias de ambos ya están al tanto de esta nueva situación. Una decisión que han tomado después de un año de crisis.

El semanario publica también una entrevista exclusiva con Emmy Russ, en la que tras su paso por Secret Story revela el drama familiar que vivió cuando era una niña: «mi padre me daba palizas”, sentencia la joven, que explica que su madre estuvo a punto de ingresarla en un psiquiátrico infantil. La revista lleva también a portada a Julia Janeiro, que recientemente se ha sometido a una intervención estética.

Diez Minutos centra su edición en la reciente revelación de José Antonio Canales Rivera durante su participación en Secret Story. El primo de Francisco y Cayetano Rivera confesó que había cambiado el testamento de su abuelo, Antonio Rivera, sin su aprobación, antes de morir, a beneficio de su madre, Teresa Rivera. «Ahora no lo habría hecho porque tengo dos hijos. Me lo quería dar todo a mí y yo le decía que se tenía que organizar porque estaba malito y no tenía testamento. En la notaría cambié mi nombre por el de mi mamá, esto es algo que lo sabe ella y mis hermanos», aseguró el torero en el reality de Mediaset. Una revelación que ahora podría tener graves consecuencias para Canales Rivera. Según apunta la revista, el torero podría ir a la cárcel por esto.

Tras esta polémica confesión, el hermano de Paquirri, Antonio Rivera, está dispuesto a demandar a su sobrino para llegar al final de este asunto: “estoy negociando cosas porque estoy muy, muy enfadado. Canales te has equivocado. Desde que murió mi padre hasta el pasado 12 de octubre no he podido descansar porque me he enterado de lo que hiciste. Y te voy a decir muchísimas cosas, pero a su debido tiempo. Despacito y con buena letra”, aseguró en Viva la vida.

La revista publica también las primeras imágenes de Silvia Alonso y David Broncano, así como la presentación oficial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto, un técnico sanitario de 45 años. También dedica unas páginas a Irene Rosales quien, una vez más, se mantiene firme al lado de Kiko Rivera.

Y para terminar el repaso a la actualidad del corazón, la revista ¡Hola! nos cuela en la impresionante boda en Portugal de Lapo Elkann y Joana Lemos. No es esta la única fiesta que la revista lleva a su portada, sino que ofrece también imágenes exclusivas de la celebración de Mario Vargas Llosa y detalles de la boda de Isabel Entrecanales, donde Sassa de Osma brilló con luz propia. Ernesto de Hannover vuelve a ser protagonista de portada por su relación con Claudia Stianopoulus y Esther Doña muestra a la revista su nueva casa y adelanta algunos retazos de su libro sobre Carlos Falcó.