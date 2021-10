En patinete y con sus nietos, la tarde más divertida de Ernesto de Hannover

Ernesto de Hannover parece haber encontrado en España cierta tranquilidad. Tras un largo tiempo protagonizado polémicas, como su ingreso en un centro de desintoxicación en Ibiza, parece que el príncipe alemán disfruta por fin de una etapa más calmada que ya le ha reportado grandes beneficios. No solo en lo que se refiere a su estado de salud, pues físicamente parece haber mejorado bastante, sino también porque ha encontrado de nuevo el amor junto a Claudia Stilianopoulos, hija de Pitita Ridruejo.

Una buena racha que no ha terminado ahí pues la relación con su hijo menor, Christian de Hannover, está en un gran momento. Muestra de ello es que el alemán se encuentra en estos momentos en Madrid, donde reside su hijo junto a su mujer, Alessandra de Osma, y sus dos hijos y todos juntos han estado disfrutando de un agradable paseo por el parque de El Retiro, el más famoso de la capital.

A sus 67 años, Ernesto ha demostrado estar en plena forma pues en vez de ir andando decidió alquilar un patinete eléctrico para ir más rápido durante el paseo y disfrutar del parque en toda su totalidad. Y aunque en algún momento se separó de su familia para coger algo de velocidad, siempre volvía a ellos, sobre todo para poder disfrutar de sus dos nietos, que cumplieron un año este verano.

Un abuelo de lo más atento que no solo cogió en brazos a los pequeños y los entretuvo durante el paseo, sino que también estuvo jugando con el niño, lanzándolo al aire y cogiéndolo al poco. Todo un desahogo para los papás, que pudieron disfrutar de unos instantes en solitario, descansando en uno de los muchos bancos del parque.

A pesar del cansancio de tener dos niños pequeños y seguir trabajando, Sassa de Osma continúa sorprendiendo por sus look. Para este paseo por el parque la peruana eligió un look informal compuesto por un pantalón vaquero, jersey verde y chaleco de plumas.

La gran ausente de la jornada era Claudia, quien parece haber traído estabilidad a la vida del ex de Carolina de Mónaco. A día de hoy todavía no han confirmado de manera oficial su historia de amor, pero tampoco es de extrañar dado que a Ernesto no se le ha vuelto a conocer un romance estable tras su separación de la monegasca, en el año 2009.

Parece que Hannover lo tiene casi todo para ser feliz y tan solo de faltaría hacer las paces con su hijo mayor, Ernesto de Hannover Junior, para vivir una etapa de lo más tranquilo. Aunque parece ser fácil, lo cierto es que padre e hijo llevan años sin hablarse por las diferencias en el control del Castillo de Marienburg. De hecho, ni siquiera conoce a los hijos que este tiene junto a su mujer, Ekaterina Malysehva.