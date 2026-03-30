Kiko Rivera y Lola García comparten balcón con Anabel Pantoja en plena Semana Santa de Sevilla
Kiko Rivera y Lola García han compartido balcón en Sevilla con Anabel Pantoja y David Rodríguez
Los cuatro se han mostrado sonrientes, cercanos y cómplices mientras disfrutaban de las procesiones
El encuentro refleja un ambiente familiar y distendido en pleno corazón de la tradición sevillana
Kiko Rivera y Lola García han compartido balcón en pleno centro de Sevilla junto a Anabel Pantoja y David Rodríguez durante el arranque de la Semana Santa, en una estampa captada por las cámaras de Gtres que resume a la perfección el ambiente de reencuentros, tradición y complicidad que se vive estos días en la capital andaluza. La escena, que ha tenido lugar en uno de los balcones con vistas a las procesiones, muestra a los cuatro protagonistas relajados, sonrientes y compartiendo conversaciones en un ambiente distendido. Lejos de cualquier formalidad, las imágenes reflejan naturalidad y cercanía, con gestos cómplices y miradas que evidencian la buena sintonía entre todos ellos en un contexto tan especial como el inicio de la Semana Santa sevillana.
Para Anabel Pantoja, este regreso a Sevilla supone una cita ineludible dentro de su calendario anual. La influencer ha vuelto a su ciudad natal desde Arguineguín, donde reside habitualmente junto a su hija Alma y David Rodríguez, para reencontrarse con sus raíces y disfrutar de unos días marcados por las tradiciones. Como cada año, Anabel ha querido vivir de cerca las procesiones, un plan que forma parte de su identidad y que comparte desde hace tiempo con su entorno más cercano.
Kiko Rivera, Lola, David Rodríguez y Anabel Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)
Kiko Rivera y Lola en Sevilla. (Foto: Gtres)
Lola García, por su parte, ha mostrado una actitud completamente integrada en el grupo. Su participación en este tipo de planes junto a Kiko Rivera refuerza la estabilidad de la pareja y su implicación en el entorno familiar del DJ. En las imágenes captadas, se la ve cómoda, participativa y en sintonía con el resto de los presentes, contribuyendo a esa atmósfera de cercanía que define el momento.