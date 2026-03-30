Kiko Rivera y Lola García comparten balcón con Anabel Pantoja en plena Semana Santa de Sevilla

Kiko Rivera y Lola García han compartido balcón en pleno centro de Sevilla junto a Anabel Pantoja y David Rodríguez durante el arranque de la Semana Santa, en una estampa captada por las cámaras de Gtres que resume a la perfección el ambiente de reencuentros, tradición y complicidad que se vive estos días en la capital andaluza. La escena, que ha tenido lugar en uno de los balcones con vistas a las procesiones, muestra a los cuatro protagonistas relajados, sonrientes y compartiendo conversaciones en un ambiente distendido. Lejos de cualquier formalidad, las imágenes reflejan naturalidad y cercanía, con gestos cómplices y miradas que evidencian la buena sintonía entre todos ellos en un contexto tan especial como el inicio de la Semana Santa sevillana.

Para Anabel Pantoja, este regreso a Sevilla supone una cita ineludible dentro de su calendario anual. La influencer ha vuelto a su ciudad natal desde Arguineguín, donde reside habitualmente junto a su hija Alma y David Rodríguez, para reencontrarse con sus raíces y disfrutar de unos días marcados por las tradiciones. Como cada año, Anabel ha querido vivir de cerca las procesiones, un plan que forma parte de su identidad y que comparte desde hace tiempo con su entorno más cercano.

Kiko Rivera, Lola, David Rodríguez y Anabel Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

En esta ocasión, la presencia de David Rodríguez ha sido especialmente significativa, aunque al inicio de la Semana Santa no ha podido estar en todos los planes debido a sus compromisos profesionales y al cansancio tras participar en una salida procesional. Aun así, su incorporación posterior ha permitido que se reencuentre con Anabel en Sevilla, recuperando la imagen de familia completa y compartiendo momentos en un entorno donde la convivencia y la cercanía cobran un papel protagonista.

Por su parte, Kiko Rivera ha sido uno de los focos de atención del encuentro. Su presencia en Sevilla coincide con un momento personal especialmente significativo, marcado por el acercamiento y la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, tras años de distanciamiento. Compartir balcón con su prima Anabel y con su pareja Lola García en este contexto aporta una imagen de normalidad, unidad familiar y cierta estabilidad emocional que no ha pasado desapercibida.

Kiko Rivera y Lola en Sevilla. (Foto: Gtres)

Lola García, por su parte, ha mostrado una actitud completamente integrada en el grupo. Su participación en este tipo de planes junto a Kiko Rivera refuerza la estabilidad de la pareja y su implicación en el entorno familiar del DJ. En las imágenes captadas, se la ve cómoda, participativa y en sintonía con el resto de los presentes, contribuyendo a esa atmósfera de cercanía que define el momento.